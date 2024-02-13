綠找回年輕票 黨務人事注新血、強化溝通多管齊下

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（中央社記者葉素萍台北13日電）2024大選後，藍綠兩黨都聚焦檢討如何挽回流失的年輕選票，民進黨除調整黨務人事注入新血，黨內認為，面對「後太陽花世代」，必須找出讓年輕人在意、感動的溝通方式，講出他們的焦慮、煩惱、悶及渴望。

民進黨這次總統大選陸戰、空戰齊發，開設YT頻道搶流量、全台環島拼圖、南北大車掃催票，但仍被質疑整體選戰策略老套，忽略創新管道與青年對話。

尤其是民眾黨掀起「小草」熱潮，青少年族群以自稱「小草」為傲，成為這次選戰一大特色。民進黨內認為，民眾黨主席柯文哲瓜分了民進黨過去向來占優勢的年輕選票，必須深刻檢討。

民進黨青年部主任阮俊達說，過去一年，許多外賓參訪民進黨時都會問，年輕人過去比較支持民進黨，為何現在比較支持柯文哲。

阮俊達認為，必須從現在年輕人的生命歷程來看，這次總統大選的20到24歲首投族年輕人，他們是西元2000年到2004年出生，這群年輕首投族，一出生就是台灣民主轉型成功、政黨輪替，從他們有印象以來，政黨輪替是自然不過的事。

他說，當民進黨在講民主與獨裁對決時，年輕人常會不以為然，會覺得選柯文哲也是民主，選國民黨也是民主；正因為民主才能做選擇，他們樂觀相信民主不會倒退，不會有介選，要有例如2020香港反送中等外部事件，才會讓人想起，民主也可能不見。

阮俊達表示，這群20到24歲的年輕人，出生時是陳水扁當總統，青春期開始關心這個世界，是蔡英文擔任總統；他們的人生歲月，民進黨執政比國民黨久，民進黨的包袱甚至比國民黨重。

阮俊達指出，年輕人比較反體制、反權威、討厭長輩說教，柯文哲以包牌式語言，讓年輕人聽到想聽的那一面，民眾黨就成了藍綠以外的第3種選擇。

他說，當民進黨在講抗中保台、民主與獨裁、認知作戰，年輕人關心的是「我打工很辛苦、租房子租不好、機車路權沒有受保障，你有同理過我嗎？」

阮俊達說，必須用年輕人在意、感動的方式，講出他們的煩惱、講出他們的焦慮、講出他們的悶、講出他們的渴望，對「後太陽花世代」的論述要更新，至於要怎麼做，民進黨還在找方法。

另外，也有民進黨內人士點出，「相較於4年前蔡英文817萬票，這次少掉的200多萬票，真的只有年輕票流失嗎？」

民進黨內人士認為，不管針對年輕人、中產階段、公民團體與社會運動團體，都要持續對話溝通，「不是只有溝通跑掉的選票，而是整個台灣民眾」。

民進黨新任政策會執行長王義川接受媒體訪問時提到，未來要透過政策形成的過程、結果、通路3面向補強，甩開菁英包袱，廣泛嘗試不同通路，接觸各階層類型族群，理解民眾的需求，進一步協助政府調整政策、與人民溝通。

王義川認為，民進黨每個政策都會跟年輕人有關，要嘗試用新的方法，找到現在年輕人想要的課題，政府擬出對策後，找到年輕人熟悉的通路溝通。

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近來與年輕人溝通的通路，成為民進黨內討論話題，尤其是黨主席賴清德開通Threads（脆）帳號，綠營掀起一股熱潮。

民進黨新媒體中心主任詹賀舜認為，重點在於內容而非通路，以競選影片「在路上」來說，同樣放在FB、YT、IG，還是被分享；重點在於內容，哪種內容是社群平台使用者想要知道，用何種方式講出來能淺顯易懂，願意聽、聽完還願意分享出去，這才是關鍵。（編輯：謝佳珍、張良知）1130213