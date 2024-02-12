蔡壁如任台中市政顧問 柯文哲：找時間拜訪盧秀燕

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（中央社記者王鴻國新北12日電）民眾黨前立委蔡壁如將擔任台中市政府市政顧問。民眾黨主席柯文哲表示，蔡壁如希望在台中發展，總要有個位置比較方便。黨內位置會再討論；他也會找時間拜訪台中市長盧秀燕。

柯文哲今天在民眾黨立委黃國昌等人陪同下前往新北市板橋區慈惠宮、中和區烘爐地南山福德宮參拜及發放紅包。對於蔡壁如日前稱若回到民眾黨將會死得很慘等說法，柯文哲接受媒體聯訪時表示「不會啦」，還對媒體說，記者每天在挑撥離間，實在是很麻煩。

對於蔡壁如將就任台中市政顧問，柯文哲表示，蔡壁如希望在台中發展，總要有個位置比較方便，那位置還不錯，自由度比較高。至於黨的位置，等過年後會再找蔡壁如一起討論；他也會找個時間去拜訪盧秀燕。

柯文哲也說明民眾黨的選戰策略。他表示，台灣不是一個均質化社會，有都市和鄉村，一開始的選戰策略一定是目標先在城市，因為傳統地區要建立人際關係太花時間、太花錢，在有限時間內，只好走以都市為目標的選戰方法。

柯文哲表示，他們也知道要接地氣、建立人脈，只是當時內部評估時間上來不及，所以就用都市型選戰方式，有時候要遷就當時的資源與時間限制。對於蔡壁如稱整個民眾黨只有她敢說實話的說法，柯文哲表示，「不會啦，小朋友都敢當面嗆我了」。

媒體追問柯文哲妻子陳佩琪所稱當初若是「柯侯配」早就大贏的說法。柯文哲強調，他要先聲明，陳佩琪的發言只代表某位國民的發言。（編輯：張雅淨）1130212

民眾黨主席柯文哲（前左淺色格紋西裝者）12日前往板橋慈惠宮參拜並發放新春紅包，不少民眾排隊領取，現場排成長長人龍。中央社記者鄭清元攝 113年2月12日

台灣民眾黨主席柯文哲（前左）12日上午與黨籍立委黃國昌（2排右）一同前往新北市板橋慈惠宮參香，為新年祈求好運。中央社記者鄭清元攝 113年2月12日