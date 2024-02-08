蔡壁如證實接到台中市府派令 15日就任市政顧問

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（中央社記者蘇木春台中8日電）民眾黨前立委蔡壁如到台中競選立委失利後，外傳過年後將進入台中市政府任職。她今天證實，已收到中市府派令，將擔任有給職市政顧問，預計15日上任。

蔡壁如今天接受中央社記者電話訪問時表示，她已收到台中市政府派令，為12職等有給職市政顧問，將於15日上任，至於工作細節則不方便回答。

今年的立委選戰，蔡壁如獲民眾黨提名參選台中第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）立委，對上尋求連任的民進黨籍立委蔡其昌，由於國民黨未提名人選，成「藍白合示範區」，台中市長盧秀燕也多次同台助選，選舉結果蔡壁如僅輸對手7000多票，選後外界便傳聞蔡壁如將入中市府任職。

此外，國民黨提名文傳會副主委林家興，參選台中第7選區（太平區、大里區）立委，挑戰民進黨籍立委何欣純，最後林家興雖落敗，但也獲得9萬5000多票，選後外傳他過年後也將進入市府，擔任工策會副總幹事一職。

針對外界傳聞，台中市政府透過文字稿表示，市府因應市政需求，皆有定期人事整體調整，以利市政推行，若過年後有人事調整，將會正式發布公告。（編輯：黃世雅）1130208