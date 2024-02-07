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民眾黨迎萬人入黨潮 預計年中換大空間辦公室

2024/2/7 18:20
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（中央社記者范正祥台北7日電）2024大選後，民眾黨躍升成第3大黨，發言人李頂立今天表示，選後迎來1萬多人入黨潮，民眾黨目前的辦公室場地因狹窄，分散在不同地點，預計今年年中可找到較大的新空間做為落腳處。

民眾黨今天舉行中央委員會議，李頂立會後轉述，民眾黨在選後迎來入黨潮，有1萬多人要入黨，目前黨員數已接近3萬5000人，未來黨員如何系統性管理，是商討的重點之一。

李頂立指出，民眾黨目前的辦公處所因場地狹窄，分散在不同地點，預計今年年中可找到較大的新空間做為落腳處，不管是內部開會或媒體採訪，都會有充裕空間能使用。

另外，外界關注前立委蔡壁如是否回任民眾黨中央委員，李頂立說明，今天先經充分溝通，再讓黨主席柯文哲做進一步裁示。（編輯：張若瑤）1130207

#蔡壁如
#民眾黨
#李頂立
民眾黨
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