否認申請加入民眾黨 謝典林：先放空2年再做決定

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（中央社記者吳哲豪彰化7日電）外傳退出國民黨的彰化縣議長謝典林申請加入民眾黨、布局參選2026年彰化縣長，謝典林今天否認傳聞，指要先放空2年才會對未來做出決定，現在只希望在議長位置為民發聲。

網路媒體風傳媒今天報導，在總統立委選後，謝典林方面持續有跟台灣民眾黨互動，近日謝典林更已提出加入民眾黨的動作，目的就是為布局2026年彰化縣長選舉，以自己是藍白都最能接受作為論述，要挑戰親姊姊國民黨籍立委謝衣鳳。

有媒體撥打電話詢問謝典林，謝典林否認報導內容；他說明，不能因為他最近都跟年輕人在接觸，就說要加入民眾黨，那他退出國民黨後，還是都會跟父母接觸，父母也都是國民黨員，這也不代表他要重返國民黨。

謝典林指出，他先要放空2年，對未來才會做出決定，現在只希望在議長位置為民眾發聲，其他沒有多想。

台灣民眾黨彰化縣黨部也發布訊息指出，縣黨部未接獲謝典林入黨申請。

曾力挺鴻海集團創辦人郭台銘參選總統的謝典林，去年8月為支持郭台銘並以不想讓姊姊難做人為由，宣布退出國民黨，即使總統大選結果出爐，謝典林未提申請回國民黨，仍維持無黨籍身分。（編輯：陳仁華）1130207