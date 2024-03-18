蔡總統接見旅美加空軍子弟 盼分享經驗為台灣發聲

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（中央社記者葉素萍台北18日電）總統蔡英文今天接見「中華民國113年旅美加空軍子弟返台致敬參訪團」，她期盼訪團能分享國際上的經驗，繼續替台灣發聲，協助政府推動外交工作，共同為國家努力。

總統府發布新聞稿表示，訪賓一行由中華民國空軍子弟學校旅美加校友聯誼會團長、僑務諮詢委員楊賢怡率領，赴總統府晉見蔡總統；總統府秘書長林佳龍、僑委會副委員長阮昭雄陪同。

蔡總統致詞表示，今年是空軍子弟學校建校90週年，參訪團員特地從海外帶了珍藏的照片和文物，回台灣參加90週年特展；期待這個展覽讓更多民眾了解空軍的歷史。

蔡總統指出，旅美加校友聯誼會除了在海外舉辦空軍特展、出版軍史書籍，每年國慶日也舉辦升旗典禮等活動，凝聚僑界向心力，也替台灣做外交，讓台美民間有更多元的文化交流。她感謝團長楊賢怡和團員對深化台美關係所作的貢獻。

她提到，現在台灣和美國無論在經貿、產業、外交，都有更緊密互動，台美之間的堅實友誼，需要每個人持續共同努力，讓區域安全獲得正向發展。

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總統強調，過去這幾年，台灣推動各項國防改革，在國防自主上，也逐漸看見成果。像是台灣自製「勇鷹號」已經交機27架，國艦國造的「海鯤軍艦」也完成下水典禮。國軍也積極和國際間的民主夥伴加強交流合作，汲取實戰經驗，用行動告訴全世界守護國家的決心。

蔡總統表示，這一次僑委會特別安排國防部、空軍司令部及多個空軍基地拜會行程，讓訪團了解國防改革的成果，也希望團員能夠分享國際上的經驗，和國軍多多交流、互相學習。（編輯：郭無患）1130318