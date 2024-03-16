周奕成：太陽花是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革【專訪】

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）太陽花運動10週年，「野百合學運」世代的創業家周奕成認為，太陽花最大成果是阻擋服貿，成為時代先聲，終結過去30年仰賴中國的經貿思維，對全球化提出警醒，缺憾則是未能替台灣政治留下「不可逆轉」的改革。

1967年出生的周奕成，在1990年代領導草山學運抗議「萬年國會」，是學運世代代表人物之一。他近年投身文化創意產業，致力使台北大稻埕商圈重現舊風華，成為外賓與文青必訪熱點。

周奕成分析，1990到2020年是「全球化承平時期」，2001年中國加入世界貿易組織，掀起全球化熱潮，兩岸經濟整合是顯學。2014年太陽花運動喚起經貿過度仰賴中國的危機意識，2018年美中貿易戰開打，到2020年全球經貿局勢已截然不同，「太陽花率先提出對這個時代警醒」。

周奕成表示，迄今還有人批評與中國經貿脫鉤的路線，主因是還習慣停留在過去30年的舊思維，以為與中國合作就能加入區域經貿體系，而忽略了新趨勢與新時代的來臨。

周奕成認為，太陽花運動是「時代的先聲」，預見美中競爭、中國影響力下降的新時代，但較遺憾的是未能帶來「不可逆轉的政治變革」，雖成功擋下兩岸服貿協議，但如果之後有其他政權上台，仍可能重啟服貿。

「議場內很像電影場景，大家或坐或臥，看起來很雜亂」，曾經是野百合學運核心分子、之後擔任過國會助理的周奕成，看到被占領的立法院場景，也深受震撼。

2014年3月19日，占據立法院的「反黑箱服貿」學生高喊退回服貿、捍衛民主。（中央社檔案照片）

周奕成回憶，他在學生占領立法院後，曾受當時學運領袖林飛帆之邀進入議場諮商，他當時建議，太陽花運動除了反服貿，還應將巨大民意能量導向修憲，包括國會改革等，可惜該建議最後無法獲得充分討論。

周奕成分析，太陽花是一場爆發性運動，過程消耗很多時間討論的是「應否撤退」等技術性問題；相較之下，野百合學運在各校都有社團並發行刊物，能更有系統推動改革訴求。

他進一步說，野百合運動帶給台灣的最大影響，是留下許多不可逆轉的政治變革，包括促使時任總統李登輝召開國是會議，廢除「動員戡亂時期臨時條款」，終結萬年國會等。野百合運動10年之後，陳水扁當選總統，完成首次政黨輪替。

野百合學運發生在1990年3月16日至22日，是中華民國政府遷台後發生的第一次大規模學生抗議運動，也是台灣民主政治發展的重要里程碑。圖為學生在廣場設置「李登輝席」，邀時任總統李登輝和學生坐在一起。（中央社檔案照片）

同樣10年後，觀察太陽花學運領袖在政壇的發展，周奕成認為，遺憾是後續因為缺乏政治路線、領導力，未能引導社會力量，無法在政壇凝聚成一股新勢力。原本最能承繼太陽花能量的政黨應是「時代力量」，卻因流於人治而失敗，非常可惜。

周奕成說，太陽花運動的政治能量最後被少數人收割，這也展現學運的「世代文化差異」，野百合反對個人崇拜，即使有帶頭的學生領袖，大家也會互相批判制衡，「以前從來沒有什麼神，不像現在動不動就封神」。

周奕成笑稱，他提出幾項遺憾並非要檢討太陽花運動，而是愛深責切，許多野百合人士後來進入學界，成為太陽花學生的師執輩，啟迪年輕人的改革思維，太陽花學運領袖也常在社群引用野百合學運文章，「太陽花就像野百合的孩子」，但「這是好也是不好」，他仍希望每個時代都可以開創新典範，不只是傳承或延續。

持續觀察社會議題的周奕成說，在美中對峙下，未來30年將進入「緊張的年代」，尤其青年不滿分配不均的問題是全球面臨的嚴峻挑戰，或許不會再有一次大規模的太陽花運動，但大大小小的社會運動恐會前仆後繼，是執政者必須面臨的課題。（編輯：謝佳珍）1130316