柯文哲致函黨員 訴求努力成為台灣人民優先選項

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（中央社記者郭建伸台北16日電）民眾黨主席柯文哲今天向黨員寄出公開信，信中提到，他不認為2024總統大選失敗，應是邁向成功的第一步，現在民眾黨就是做好基本工作，努力成為台灣人民優先選項，他會就各界指教反省改進。

柯文哲今天向黨員寄出公開信，根據信件內容，柯文哲表示，選舉過去2個月，激情逐漸平復，民眾黨在國會也步上軌道，對於2024總統大選，他不認為是失敗，而應是邁向成功的第一步。

柯文哲說，很多人在問，民眾黨2026、2028怎麼選，但現在就在想選舉，就真的是患得患失。2024柯盈配得到的26%選票，一部分是認同柯文哲、吳欣盈，但有很大一部分則是對藍、綠傳統兩大政黨失望。

柯文哲表示，民眾黨以台灣為名，以民眾為本，民眾黨監督執政者，是要改善施政，而不是希望民進黨做不好來讓自己有機會茁壯；同樣的，他也期盼國民黨能夠正面實踐自己的理念來贏得社會的信任。

柯文哲指出，民主是政黨的競爭，民眾黨做好，藍綠會更好，這是2024大選，民眾黨呈現的基本價值，因此現在民眾黨的工作，就是做好基本工作，在國會認真問政、在地方建立組織，政治理念要與民意結合，努力讓民眾黨成為台灣人民優先選項，他也會就各界指教反省改進。

柯文哲表示，之前他與總統蔡英文見面時，蔡總統希望就「勞保年金改革」、「提升國防預算」、「強化社會安全網」以及「政黨溝通平台」4項議題與民眾黨合作，這4項議題本就符合民眾黨的理念，他沒有理由不對話，至於為何過去8年民進黨完全執政的時候不做，就留給人民評價。

柯文哲指出，當下台灣社會不能和諧的最大癥結，在於執政的民進黨各種雙標作為，例如黨政軍退出媒體曾是民進黨的主張，現在是反對執政黨的直接關台，再拉攏聽話的扮演側翼。

柯文哲說，最離譜的是，當被關台媒體循司法途徑救濟，而法院多案判決國家通訊傳播委員會（NCC）敗訴，NCC依然我行我素，堅稱自己「還沒有輸」，當然激起人民的反感。

柯文哲強調，解鈴還需繫鈴人，除了政府認錯、釋出善意，改變各種雙標的作為，很難有別的方式平息人民的怨恨感。

柯文哲在信末也呼籲黨員同志，民眾黨依舊堅持「心存善念，盡力而為」的信念繼續前進。（編輯：林興盟）1130316