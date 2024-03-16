總統盼年輕人到屏東創業研發 感受家鄉進步與改變

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（中央社記者溫貴香台北16日電）總統蔡英文今天出席台北市屏東同鄉會會員大會致詞表示，中央與地方政府緊密合作，讓屏東持續發展，期盼更多年輕人到屏東創業、就業及研究發展，並鼓勵在外地打拚的鄉親們多回到屏東，感受家鄉的進步與改變。

總統上午出席「台北市屏東同鄉會第20屆第3次會員大會」致詞時表示，屏東是她的家鄉，每次來參加屏東同鄉會活動，都讓她有「回家的感覺」；屏東同鄉會為在地的學子、家庭提供許多實質幫助，創造善的循環，也感謝同鄉們一直以來對她的支持。

總統說，這幾年，與同樣來自屏東的前行政院長蘇貞昌一起努力打拚，像是恆春旅遊醫院的改建、升級計畫，從她剛上任，歷經4任行政院長，終於重建完工，在去年底，全新的醫療大樓正式啟用。

她指出，除了總病床數增加到137床，也增設高階醫療設備，成為恆春半島最完善的醫療機構，能滿足鄉親的就醫需求，也是屏南地區醫療品質的一大助力。

總統提到，台9線南迴公路「雙流到新路段」拓寬工程去年底核定經費，實現南迴公路拓寬的最後一哩路，還有大家都很期待的「高鐵延伸到屏東」也核定定案，這些建設都讓交通路網更加完整，縮短了城鄉落差。

總統說，全長141公里的屏鵝公路全線電纜地下化的工程，也在蘇貞昌任內完成；這項工程原本要耗費10年，但蘇貞昌下定決心，在最短時間內完工，重現國境之南乾淨又美麗的天際線。

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總統表示，中央與地方政府緊密合作，讓屏東這幾年一直在往前走，地方建設及生活環境改善，也期盼更多年輕人到屏東創業、就業及研究發展；未來，她卸任總統後，也會繼續全力支持屏東的發展，期盼在外地打拚的好朋友們有機會多回到屏東，感受家鄉的進步與改變。

總統府表示，與會者包括立委莊瑞雄、台北市屏東縣同鄉會理事長郭松林、屏東縣同鄉會總會總會長王光祥、前行政院長蘇貞昌等人。（編輯：林克倫）1130316