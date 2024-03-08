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新北市議會民進黨團交接 侯友宜被酸尷尬苦笑

2024/3/8 16:22
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（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市議會民進黨團幹部今天交接，中央黨部副祕書長何博文致詞時大酸市長侯友宜總統敗選，市政空窗；侯友宜聽後尷尬苦笑。前行政院長蘇貞昌則期勉府會和諧，盼侯友宜努力。

市議會民進黨團新任總召為張維倩、副總召張錦豪、幹事長廖宜琨、書記長陳乃瑜。張維倩致詞時，期待侯友宜要加倍奉還市政，盼市府團隊傾聽人民聲音，彼此尊重。

監交的蘇貞昌推崇新、卸任總召都是傑出女性，他寓意深長說，擔任台北縣長時，時任縣議會議長許再恩曾說，「你敬我一分，我一定還你三分」。府會互動良好、保持和諧的傳統。

蘇貞昌說，當年許再恩都依議事規則進行，也尊重縣政府。行政與民意機關並非對立與對抗，而是相互提醒成為民主常態，祝福侯友宜更努力市政。

何博文致詞時，大酸侯友宜有心追逐更大的夢想參選總統，期待到立院國情報告，可惜天不從人願。市政有空窗期，民意調查與滿意度都下滑。「遠邊的彩霞固然美麗，但不要為此踩壞腳邊的玫瑰」。

何博文說，府會應互相尊重，希望侯友宜都能參與議會專案報告。面對議員監督，能更認真專業，用更大努力彌補。

侯友宜說，感恩黨團的監督與指導，並感謝蘇貞昌等歷任首長一棒接一棒為市政努力。剩下2年任期會更努力，更謙虛接受民意。

前總召鄭宇恩致詞說，要將市議會這1年的「腥風血雨」改口為「風風雨雨」，黨團希望府會可放下成見、對立甚至清算，盼望塵埃落定。（編輯：方沛清）1130308

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