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選新北市長？蘇巧慧：為國安努力是現在最重要工作

2024/3/7 12:05
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（中央社記者王揚宇台北7日電）民進黨立委蘇巧慧被點名是參選2026新北市長熱門人選，她的父親蘇貞昌8日將參加民進黨新北市議會黨團總召交接典禮，引起討論。蘇巧慧今天受訪說，大家都會去恭賀，而為了台灣與中國的關係，以及為國家安全努力是她現在最重要的工作。

蘇巧慧父親、前行政院長蘇貞昌8日將參加民進黨新北市議會黨團總召交接。蘇巧慧今天在立法院接受媒體訪問，針對蘇貞昌要去參加交接典禮，頗有政治意味等議題，作相關說明。

蘇巧慧說，民進黨新北市議會黨團是非常重要的單位，黨團三長更是重要的職位，能夠擔任總召代表能力備受肯定，這是一件很好的事，大家都會去恭賀，而新任民進黨新北市議會黨團總召張維倩的父親張瑞山，過去是台北縣議員，更是蘇貞昌擔任台北縣長時一起打拚的老戰友。

蘇巧慧表示，張維倩要接任黨團總召，大家都非常高興，也會一同前去祝賀。

外界解讀蘇貞昌此舉，是否要為蘇巧慧做相關宣示。蘇巧慧說，她是立法院內政委員會成員，本週內政委員會的3場會議，她都出席並質詢，為了台灣和中國之間的關係，以及為台灣的國家安全努力，是她現在最重要的工作，也希望大家能夠給她更多指教，做好國會議員工作。

關於民進黨2026新北市長選舉會推出什麼人選，蘇巧慧說，其實每一個工作不管在什麼時間點，都希望能為社會的進步做努力，能為全民的福祉做努力，這是從事政治工作最大的意義，所以她當然希望在每一個時間點、每一個職位上，民進黨都能夠推出最好的人選，也相信民進黨會這樣做。（編輯：蘇志宗）1130307

#民進黨新北市議會黨團
#蘇貞昌
#蘇巧慧
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