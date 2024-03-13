夏立言再訪中 民進黨質疑不敢維護中華民國主權

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（中央社記者葉素萍台北13日電）國民黨副主席夏立言今天再赴中國訪問，民進黨發言人吳崢質疑，中國國民黨拿民主基金會補助，去中國見高官，但當共產黨的官員貶低台灣時，卻不敢維護中華民國的主權。

民進黨政策會執行長王義川、發言人吳崢今天召開「踢爆！國民黨詐領民主基金會補助！」記者會。

吳崢指出，2021年國民黨用「英（日）文資訊與英（日）文網頁內容更新」申請72萬元補助，但國民黨的英文網站最後一篇更新是2020年7月31日，還特別發了一個珍重再見的文章，該網站已經快4年沒有更新，國民黨2020年網站就停止運作，2021年還用網頁更新為由申請補助，是否有申請不實詐領問題，國民黨是否把結案報告拿出來向社會大眾交代。

王義川說明，從2020到2023年度，4年間國民黨向民主基金會申請超過514萬元用於出訪中國相關費用，請國民黨公布這些申請費用是否用於夏立言出訪中國。

王義川並表示，國民黨可以提出「青年登入民主實踐培力計畫」申請補助，卻質疑民進黨舉辦國務青活動，這就是「雙標」。

另外，對於夏立言頻繁訪中，王義川受訪表示，夏立言說要去拜年，「整年都在拜年，尾牙春酒吃一整年」，每次有狀況，夏立言就被「叫去罵」，國民黨很有錢，坐飛機到中國好像在坐公車，剛回來放個行李，馬上又要出門，此行是否是要回中國「返國述職」或者回台灣蒐集資訊後再「回去」報告，外界搞不清楚。

王義川表示，「阿共仔」要注意，夏立言沒有得到任何授權，去中國就是一位「路人」而已，不需要太相信夏立言說的話，也不要誤判台海情勢以及台灣人民意志。

吳崢則說，近期夏立言頻繁出訪，號稱要向中國溝通關於金廈水域事情，降低兩岸緊張情勢，但中國不斷透過官媒指稱台灣海峽自古以來沒有台灣的禁限制水域，完全否認台方執法權，嚴重貶低台灣的主權，夏立言身為中華民國政黨的副主席，難道不應該對這樣的言論以正視聽，維護中華民國的主權。

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吳崢說，國民黨每年都拿民主基金會的補助去中國參加海峽論壇、台商考察等交流，拿著中華民國台灣納稅人的錢一直去中國交流、見共產黨高官，但當高官聲稱台灣沒有主權時，國民黨竟一聲不敢吭。

吳崢質疑，夏立言還當著中共中央台辦主任宋濤的面點頭稱是，當共產黨的官員貶低台灣時，不敢維護中華民國的主權，「國民黨對台灣、對中華民國的立場到底是什麼？到底有沒有要為中華民國台灣來發聲？」（編輯：翟思嘉）1130313