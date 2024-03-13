夏立言將再赴中國訪問 7天走訪4城市向台商拜年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北13日電）繼2月訪問中國後，國民黨副主席夏立言今天表示，下午將與國民黨大陸事務部人員搭機飛往重慶，總計7天時間，預計造訪重慶、成都、濟南、青島等城市探視台商，向台商拜年並表達感謝。

夏立言2月26日率團訪問中國，展開「新春拜年、關懷交流」之行，並於2月29日與中共中央台辦主任宋濤會面餐敘。行程包括前往廈門、廣州、東莞、深圳等地，又經長安到上海、崑山，最後從杭州返台。

夏立言上午接受廣播專訪時表示，今天下午將與國民黨大陸事務部人員搭機前往重慶，主要是向台商拜年，為期7天，預計造訪重慶、成都、濟南、青島等城市。夏立言強調，他不是代表政府去，或代表任何人去協商談判，只是去見一些朋友，彼此交換意見。

至於為何時常訪問中國大陸，夏立言說，國民黨主席朱立倫與他約定，國內政治部分他不需要處理，只要負責國際與兩岸事務，中國大陸是他的責任地區，至今已去8次，主要是探視台商。他訪中的目的非常單純，就是去看台商朋友，也與宋濤見面3次，「大家是朋友，見面沒什麼奇怪，客隨主便。」

夏立言說，民進黨對他的批評，完全不是事實，例如最近民進黨指他是「吳三桂」賣台，但他不能代表台灣協商，只能與對岸交換意見，讓對方了解台灣人民的想法，吳三桂擁有大軍，才能開放清兵入關，今天可以賣台的只有執政黨，不是反對黨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對國民黨是否應就「九二共識」進行黨內兩岸路線大辯論，夏立言認為，黨內確實在兩岸路線上存有不同的看法，但他也擔心進行路線大辯論會造成黨內分裂。過去總統馬英九執政8年期間，不但沒有舔共賣台，還得到很多國際上與兩岸雙邊的好處，國民黨重視兩岸關係，有經驗與能力處理兩岸關係。

談到金廈海域爭端，夏立言表示，他是代表國民黨向受害家屬表達哀悼之意，並希望雙方不要因為單一事件升高敵意螺旋，影響兩岸人民感情。這事件在情的方面，台灣應該跟死者家屬表示哀悼；至於在理部分，台灣方面又拿不出證據證明自己是對的，說法前後不一，因此有矛盾的地方，應儘快還原事實。（編輯：蘇志宗、林淑媛）1130313