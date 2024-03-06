中國快艇案 朱立倫：同理心人道協調才能解決

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）對於中國快艇闖金門海域翻覆致2死，國民黨主席朱立倫今天表示，面對這樣的意外事件，如果用同理心、人道角度來溝通協調，什麼問題都能解決，但如果無法將心比心、以人道做出發、溝通協調，就會形成今天的惡意螺旋。

國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中針對中國快艇翻覆案，造成金廈海域、兩岸關係緊張表達看法，朱立倫指出，如果連國民黨副主席夏立言訪問中國大陸，希望降低兩岸敵意，表達哀悼、人道立場，都會被民進黨惡意攻擊，國民黨立法院黨團要求行政部門能妥適依情、依理、依法解決問題，也會被民進黨抹紅，不知道民進黨是要製造問題，還是要解決問題。

會中也請到夏立言說明此次訪問大陸的成果，夏立言提到，此行除了向台商拜年，也報告朱立倫的改革方向，獲得台商熱烈支持，台商希望國民黨繼續扮演兩岸間的安定力量，同時希望透過立法院多數黨的力量，能對民進黨的作為有效制衡。

夏立言透露，台商也同時希望能重新檢討不當的法令，並希望有機會邀請國民黨年輕有戰力的立委或縣市議員，到大陸與台商多溝通聯繫，國民黨會繼續與大陸各地台協保持溝通，不會因為外界阻撓就終止，未來他與大陸事務部也還是會繼續到大陸訪問。

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夏立言強調，國民黨是與對岸有效溝通的聯繫管道，在目前兩岸關係緊張的情勢下，這管道非常重要，希望能加強互動互訪、發揮力量。

談到這次的漁船事件，夏立言則說明，他沒有取悅或附和任何人，對於民進黨批評國民黨，他感到不恥，國民黨做為最大反對黨，有責任、義務監督政府，國民黨也會繼續加強與對岸的合作、互動與對話，確保台海局勢穩定。（編輯：張若瑤、林興盟）1130306