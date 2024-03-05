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國民黨啟動組織改造 擬將黃復興整合進地方黨部

2024/3/5 21:28（3/5 21:45 更新）
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圖為位於台北市八德路的國民黨中央黨部。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北5日電）國民黨主席朱立倫將針對國民黨進行組織改造，預計將黃復興黨部改為退伍軍人服務工作委員會，黃復興在各縣市的黨部，例如黃國樑、黃國定黨部等，則整合進國民黨地方黨部，藉此提升各地方黨部戰力，預計明天送交中常會通過。

黨內人士今天表示，此舉不是裁撤而是合併，也沒有所謂的裁員，黃復興的人員將全部在地方黨部工作。

國民黨在2024總統大選敗下陣後，朱立倫持續進行黨內改革，其中包括黨務人事全面內造化，由立委李彥秀接任文傳會主委，以及雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等黨部主委，也分別由立委擔任。

除黨務人事內造化外，朱立倫也計劃將黃復興黨部改為退伍軍人服務工作委員會，黃復興黨部在各地的黨部，例如黃國樑、黃國定黨部等，整合進國民黨地方黨部。

黨內人士今天透露，這不是裁撤而是合併，也沒有所謂的裁員，黃復興的人員將全部在地方黨部工作，服務所有的黨員，相關改造案，預計送交明天召開的中常會通過。

談到為何會進行整合，黨內人士解釋，黃復興現在已經不純粹只是退伍軍人加入，任何人都可以進入黃復興黨部，有點失去過往的意義，也造成明明都是國民黨，卻還要有兩套系統，加上地方黨部與黃復興黨部常會有扞格，因此進行整合，讓優勢互補、發揮最大戰力。

此外，據了解，這波組織改造除了整合黃復興黨部外，也將重新調整青年組織，計劃將把組發會青年部、青年部轄下的各縣市青工會及全國青工總會、革實院下的青年團，以及中央黨部的青年事務委員會，統合為青年數位部，相關方案也預計送交明天的中常會通過。（編輯：林興盟、張若瑤）1130305

#朱立倫
#國民黨
#黃復興
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