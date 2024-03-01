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快艇案夏立言會宋濤稱將監督政府 民進黨：令人生氣

2024/3/1 13:42
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（中央社記者溫貴香台北1日電）金門快艇案，中共中央台辦主任宋濤稱民進黨政府「草菅人命」，國民黨副主席夏立言則說會監督民進黨政府妥善處理。民進黨今天表示，夏立言不但沒替辛苦的海巡同仁講話，還附和要「監督民進黨政府」，真的令台灣人感到生氣及難過。

民進黨今天透過臉書表示，夏立言上次在2024台灣總統大選前的敏感時刻赴中，這次又選在金門海巡事件後訪中。

民進黨表示，這次訪中，中共官員當著面再次扭曲事實，胡亂指控我國政府跟海巡弟兄粗暴對待中國漁民的同時，夏立言不但沒有替辛苦的海巡同仁講話，反而附和說要「監督民進黨政府」，真的令台灣人感到生氣及難過。

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民進黨指出，2022年8月夏立言訪中時，國民黨青壯世代發起連署反對，國民黨新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人也紛紛表達反對意見，但這些人這次去哪裡了，侯友宜、盧秀燕怎麼不再提醒夏立言不要訪中。

民進黨再次提醒國民黨，切勿一再陷入中國統戰框架，也不應該抹煞海巡同仁的辛苦，以及忘了保障漁民權益，若國民黨真心為了台灣，應該捍衛海巡人員與漁民權益，不應附和中方有損格調。（編輯：蘇龍麒）1130301

#海巡
#民進黨
#侯友宜
#夏立言
#國民黨
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