夏立言訪中返台 盼盡快還原快艇案事實

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（中央社記者吳睿騏桃園機場4日電）中國國民黨副主席夏立言率團訪中，2月29日與中共中央台辦主任宋濤會面餐敘，他今天凌晨返台說，盼盡快還原快艇案事實，做出正確的判斷，過程中絕無偏袒任何一方。

夏立言2月26日率團訪問中國，展開「新春拜年、關懷交流」之行，他昨天結束行程返台，原訂在3月3日晚間9時30分抵達桃園國際機場，但受桃機跑道維修影響，班機延誤至4日凌晨才抵達。夏立言接受媒體聯訪表示，此行早就安排好探視台商，並按照計畫前往廈門、廣州、東莞、深圳，經長安到上海、崑山，最後從杭州返台。

夏立言說確實與宋濤見面，談話中不免談到兩岸及兩黨的關係，也有談到近日在金廈水域發生的快艇翻覆事件，但雙方各有立場，他除了表達「人死為大」，也希望事件盡快終止，不要再讓惡意螺旋上升，同時盼盡快還原事實，發現事實後才能做出正確的下一步判斷。

夏立言指出，大家都知道海巡的辛苦，也知道檢調單位正在調查中，他不清楚談判過程，國民黨並不是執政黨，也未被授權，事實也不太清楚，只覺得應按照正常程序，盡快還原事實，做出應有的後續處分。

對於遭質疑在過程中較偏袒對岸，夏立言說絕無偏袒任何人，不管在何時、何地都維持一貫立場「還原事實，做出正確的判斷」。

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夏立言聲明，外界質疑「每逢兩岸發生緊張事情時，我就會去大陸」，但他的目的是探視台商，台商協會共有154個，目前只去過40個，他也預告「我可能還會再去」，兩岸間永遠那麼敏感、緊張，永遠有那麼多事情發生，所以兩岸之間需要溝通管道，以免雙方因為沒有互信，可能就讓一件小事變成大事。

夏立言表示，國民黨只是以自身立場去關懷台商，如果有機會表達出對於維護兩岸安全和平及繁榮有幫助的話，國民黨很願意做此表達，因為國民黨是台灣最大的反對黨、立法院最大的政黨、也是一股不可忽視的力量。（編輯：方沛清）1130304