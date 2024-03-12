徐巧芯批民主基金會成小金庫 綠：藍把補助款當黨產

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（中央社記者葉素萍台北12日電）國民黨立委徐巧芯指台灣民主基金會成為民進黨小金庫，民進黨今天回應，申請經費皆符合補助要點，完全禁得起檢驗，反觀國民黨連「經營推特Twitter」、「更新網頁」，這些與推廣民主人權無關的黨務費用也向基金會申請，把補助款當黨產用。

徐巧芯下午透過臉書發文表示，民主基金會的經費來源是外交部，外交部的錢又是納稅人的錢，當然不能濫用，更不能用於選舉活動，但民進黨卻三番兩次「掛羊頭、賣狗肉」，申請民主基金會的預算不僅跟外交推廣無關，更屢次拿來競選。

徐巧芯指出，民進黨「2023國務青旗艦營」，當時新聞報導很清楚，就是民進黨青年軍投入輔選，竟然申請了新台幣80萬元；「2023青年對話行動」的報導也顯示，該活動目的是搶青年選票，也申請了100萬元，民主基金會儼然成為民進黨的側翼、小金庫。

民進黨發言人吳崢晚間透過新聞稿回應，不明白為何藍營一直抹黑民主基金會的運作，民主基金會的相關補助都是經過包含藍營在內的各黨代表，組成的董事會內部審核通過，國民黨不需要胡亂潑髒水。

吳崢強調，國民黨歷年來也都申請民主基金會經費補助，例如2021年、2022年向基金會分別申請1012萬元、1028萬元，徐巧芯所謂的踢爆根本是一派胡言，令人遺憾。

對於徐巧芯指稱民進黨舉辦的「2023國務青旗艦營」等相關活動是掛羊頭賣狗肉，吳崢說明，依照民主基金會補助要點，推廣民主、人權相關活動皆在補助範圍內，民進黨舉辦營隊活動，讓有志於公共事務的年輕人參與第一線政治實務，相關經費及運用都禁得起檢驗。

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吳崢透露，國民黨向民主基金會所申請的費用才是讓人笑掉大牙，包括「中國國民黨英文資訊發布與英文網頁建置」30萬元，「中國國民黨英（日）文資訊與英（日）文網頁內容更新」72萬元，「民意調查」100萬元、160萬2000元，「經營推特Twitter」21萬3000元。

吳崢質疑，這些政黨內部行政費用與民主推廣有何關係，依照徐巧芯的標準，國民黨才應該提供結案報告讓全民檢視清楚。（編輯：張若瑤）1130312