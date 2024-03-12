Google圖資露國防基地 邱國正：會協議遮蓋機敏處所

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（中央社記者陳俊華台北12日電）立委今天在立法院質詢時指出，Google近期更新圖資，讓飛彈基地、萬劍彈庫全都露。國防部長邱國正回應，因科技發達，衛星偵照等圖資都很容易顯露，一定會與相關單位協議，將機敏處所遮蓋掉。

立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委徐巧芯質詢時指出，據媒體報導，Ｇoogle Earth近期更新台灣西部圖資，包括國防部、空軍司令部、海軍司令部、國家安全局，以及整建中的北部龜山愛國者預備陣地、預部署M1A2戰車的大崗營區，楊梅飛彈營區、苗栗西湖飛彈基地、台中清泉崗新建萬劍彈庫等，都清楚標示。

國防部長邱國正答詢時說，國防安全是大家都很關切的議題，現在科技發達，衛星偵照等圖資都很容易顯露，通常會跟Google等單位協議，將機敏處所遮蓋掉。徐巧芯追問，是否會與Google協議，邱國正說，「這一定要去做」。

另外，徐巧芯表示，台灣民主基金會接受外交部補助，開放各政黨依得票比例申請預算，官網中也明確寫出補助類型，詢問是否包含補助選舉相關活動。外交部長吳釗燮說，會以官網列出的補助類型為主，但也尊重各政黨的外交活動；行政院長陳建仁則說，有國外的人要來台灣觀選是可以的。

徐巧芯指出，2023年的「國務青旗艦營」核銷補助新台幣80萬元、「與青年對話」行動核銷補助100萬元，「民主台灣客家峰會」核銷補助62萬元、「民主和平＠台灣 第5屆兩岸情勢兵推營」核銷補助100萬元，質疑這些活動都是政黨輔選活動，是否合適。

陳建仁說，剛才那幾個案子，像是青年座談、客家座談等，不盡然是輔選；國務青不是輔選團隊，是民進黨內的青年團體。徐巧芯表示，她向民主基金會調閱結案報告時，對方卻回覆因各政黨計畫內容具機敏性，因此無法提供，如果不看結案報告，怎麼知道是否符合補助要點。

吳釗燮表示，民主基金會是獨立運作單位，今年下半年審核民主基金會預算時，徐巧芯可以提出；陳建仁也說，如果徐巧芯覺得要加強對民間團體監督力道的話，也許在今年預算審查時，應該加一些決議讓他們遵循。

至於蘇丹紅產品流到軍隊中，徐巧芯問行政院是否致歉，陳建仁說，早期是請廠商退貨而不是銷毀，這樣的作法要再精進，因此現在要求逐批檢查，非法廠商也禁止再進口，在邊境發現就要銷毀，確實有疏忽的地方，在前面這個區塊要改進。

徐巧芯問，消費者權益保障部分，包含退貨等要如何處理，有些業者說沒發票不能退貨，陳建仁回應，會要求第二層、第三層的食品公司都要接受退貨，「如果沒有，是有刑責的」。（編輯：林淑媛）1130312