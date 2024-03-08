數位部：辦公室經費經三讀通過 沒跟東門市場搶地

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（中央社記者蘇思云台北8日電）國民黨立委徐巧芯稱數位部1.5年花新台幣4億元在辦公室，數位部今天澄清，臨時辦公室租約6年共2.9億元，每坪租金跟台北市商辦主要路段相比尚屬合理，強調辦公室經費經立法院三讀通過，也沒跟東門市場搶用地。

數位部今天發布新聞稿嚴正澄清，數位部臨時辦公室租金沒有所謂4億元，租約為113年起6年總租金共2.9億元，每月每坪租金約2492元，跟台北市商辦主要路段，112年上期租金每坪2870元相比尚屬合理。

數位部指出，辦公室改裝經費主要為加裝視訊設備，以符合外界多以視訊方式參與國際會議的期待。辦公室相關預算都是公開資訊，且經立法院交通委員會朝野立委審查，以及當時立法院4個政黨民進黨、國民黨、民眾黨與時代力量的朝野政黨協商，達成共識後經三讀通過。

至於國民黨立委楊瓊瓔稱數位部搶東門市場用地，數位部也說明，北市府早已決定以「華光特一」作為東門市場改建中繼用地，而行政院規劃數位部與其他部會共同進駐聯合辦公大樓的用地，原本為「華光特二」，後改進駐為「行二行三」，都非北市府決定的東門市場中繼用地「華光特一」，沒有跟東門市場搶地或影響改建的情況。

數位部說明，成立初期，因無適當集中的辦公空間，導致分3處辦公，一為國家通訊傳播委員會（NCC）騰讓的延平南路辦公室，不過空間無法容納全部人員。財政部國有財產署盤點的確沒有適合的國有房地可供使用，因此當時由行政院以公開徵求勘選的採購程序辦理招標，共2廠商投標，其中以新光人壽報價較低，承租新光大樓部分樓層，現為數位部部分單位與數位產業署辦公室，另外資安署則續留行政院辦公。

112年租約結束前，因國產署尚無適合的國有房地可供數位部使用，且考量永久辦公廳舍興建時程，因此數位部依採購程序續租辦公室，租期自113年1月1日至118年12月31日止，免租金3個月。

至於徐巧芯質疑數位部會議室及新聞發布室設備經費，數位部說明，因辦公處所成立初期為衡量裝修期程及節省經費，沿用NCC原本配置，缺乏大型會議室與視訊設備，因此111年底辦理採購案，建置會議系統、音響系統、影音錄製與播放系統、線上視訊會議設備等，以利採取線上視訊方式參與國際會議。

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數位部指出，為確保會議室品質，都依政府採購法以公開招標最有利標方式辦理採購，相關預算經費並經立法院三讀通過。

數位部積極尋找永久辦公廳舍，行政院原規劃「華光特二」基地興建聯合辦公大樓，由公共工程委員會、NCC與數位部等3個部會進駐。不過，行政院今年1月召開辦公用地相關會議，已決議規劃數位部改跟其他部會共同進駐「行二行三」用地。（編輯：潘羿菁）1130308