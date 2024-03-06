詐騙簡訊層出不窮 藍委質疑中華電信成幫凶

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（中央社記者王承中台北6日電）國民黨立委徐巧芯今天表示，詐騙簡訊讓民眾不堪其擾，但沒想到竟是因為政府及電信公司管理不善所造成。中華電信的合作業者將未實名的手機門號賣給詐騙集團，更利用電信後台漏洞竊取民眾個資，要求有關單位檢討改進。

國民黨立委徐巧芯、黃健豪、葛如鈞等人，今天在立法院召開「涉詐無照公司攬電信業務，中華電信成個資外洩幫凶？」記者會。

黃健豪指出，魔方移動公司在2020年還是國家通訊傳播委員會（NCC）核准的虛擬行動網路服務經營業者，屬於第二類電信業者可以承攬行動轉售、加值等服務，但2021年已被NCC廢止許可。而直到昨天晚間，在魔方移動官網仍可看到其營業規章寫明為中華電信合作業者。

黃健豪表示，為什麼執照被撤銷還會繼續合作? 政府號稱打詐那麼多年，主管機關卻好像沒有聯繫管道，許可被廢止的無照公司繼續販售電信業務，甚至使中華電信變相成為詐騙集團的幫手，這部分交通部及NCC應該要說清楚。

徐巧芯指出，魔方移動將向中華電信買來的企業門號、漫遊門號，賣給一家卓一公司，卓一公司有台灣公司，也有上海公司，但調查發現中國大陸的卓一公司占台灣卓一公司的股權超過51%，是一間中資公司。

徐巧芯表示，等於是魔方移動作為中間人，向中華電信購買企業門號，並把這些號碼賣給卓一公司。而卓一公司的後台完全由上海卓一主導，就會發生個資外洩問題，用戶的使用習慣、身分資訊等，也都很輕易會被竊取。

葛如鈞表示，這簡直就是騙中騙，更誇張的是，業者的執照被廢止後，竟然還能透過中華電信API介面軟體開通電信門號，這到底是疏失還是幫兇。中華電信一邊收取每個月新台幣50元防詐服務費，一邊卻跟無照業者合作，依電信法規定，可處20萬元以上100萬元以下罰鍰，甚至需要給予所有客戶2年免費作為補償，NCC更應該要加強督導，不要讓電信業者淪為詐騙集團幫兇。

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黃健豪指出，去年知名的海峽電信詐騙案，也是向中華電信承租相關門號，利用虛擬門號發送大量簡訊，例如飆股或是各種投資訊息，希望本會期交通部、中華電信及NCC要把相關法案提出來，在未來若發生同樣或類似的情形，該如何究責及賠償。

徐巧芯表示，詐騙簡訊問題讓民眾不堪其擾，但沒想到竟是因為政府及國營事業管理不善所造成。今年她有提出修法提高刑度，今天也預計會跟黃健豪在交通委員會提出臨時提案，針對電信詐騙頻傳，中華電信配合廠商涉入詐騙、導致民眾個資外流等情形，要求有關單位檢討改進。（編輯：翟思嘉）1130306