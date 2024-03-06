中華電：與魔方業務合法合規 對電信詐騙零容忍

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（中央社記者江明晏台北6日電）針對立委質疑中華電信合作廠商涉詐，疑似有個資外洩一事，中華電今天澄清，與魔方公司合作模式，符合現行電信管理法規範，對利用電信業務詐騙深惡痛絕，絕對零容忍。

國民黨立委徐巧芯、黃健豪、葛如鈞等人，今天召開「涉詐無照公司攬電信業務，中華電信成個資外洩幫凶」記者會，質疑中華電信的合作業者，將未實名的手機門號賣給詐騙集團，更利用電信後台漏洞竊取民眾個資，使中華電信變相成為詐騙集團的幫凶，要求有關單位檢討改進。

徐巧芯指出，魔方移動將向中華電信買來的企業門號、漫遊門號，賣給一家卓一公司，但調查發現中國大陸的卓一公司占台灣卓一公司的股權超過51%，是一間中資公司；而卓一公司的後台完全由上海卓一主導，就會發生個資外洩問題，用戶的使用習慣、身分資訊等，也都很輕易會被竊取。

中華電今天傍晚針對立委質疑中華電信合作廠商涉詐，疑似有個資外洩一案提出澄清。

中華電解釋，有關立委指涉的魔方移動公司，是與中華電信合作「國際漫遊上網預付卡」，其門號均只能在境外使用，而記者會所提「卓一電訊」並非中華電企業客戶，雙方並無業務往來合作，先予澄清。

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中華電進一步說明，魔方移動公司於2023年6月30日「電信法」轉軌前，依法向國家通訊傳播委員會（NCC）取得MVNO執照後，始與中華電進行業務合作，由於業務合作期間歷經電信法與電信管理法轉軌適用期間，依現行「電信管理法」規定改採登記制，不強制第2類電信事業須取得電信事業登記，中華電與魔方公司合作模式，符合現行電信管理法規範。

中華電強調，公司所有業務申辦程序絕對合法合規，對利用電信業務詐騙的公司深惡痛絕，絕對零容忍，遑論成為個資外洩幫凶，為杜絕詐騙情事，將全力配合政府所有打詐作為。（編輯：張若瑤）1130306