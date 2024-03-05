反制詐騙 台灣大推935開頭專屬短碼簡訊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北5日電）為降低民眾遭假冒簡訊詐騙的風險，台灣大宣布，自3月8日起，將以935開頭的6碼短碼發送官方簡訊，未來民眾看到來自935XXX的6碼短碼簡訊，可辨識為台灣大官方發出的訊息。

台灣大今天透新聞稿宣布，結合資通訊技術，進行科技偵防，反制詐騙，首波上線短碼為935188，串連近40個系統，一次性轉換日均超過200萬則簡訊，讓用戶安心點擊帳務資訊、權益優惠通知、新服務推廣等內容的簡訊網址，避免因系統陸續改接，造成用戶同時收到長碼（如+886開頭10碼電話號碼）與短碼（935188）簡訊，造成混淆。

台灣大說明，未來也將陸續使用935各區段6碼簡碼，發送其他具服務識別性的官方簡訊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣大表示，建立完整反詐生態系，自主研發AI反詐應用，「反詐戰警」以趨近100%的偵測準確度，至今已偵測超過1.3億個可疑網域，來自零售、物流及電子商務等超過70家企業參與測試驗證，「安心Call」隱碼服務，則導入AI大數據模型分析是否有異常狀況、偵測異常聯繫頻次與行為，在3年內降低相關詐騙事件超過 90%，保護逾1840萬筆通話。

同時，台灣大也配合國家通訊傳播委員會（NCC）政策，領先推動「攔阻偽冒+886 9國際來話」服務，避免民眾誤接所衍伸的被詐騙風險。（編輯：楊蘭軒）1130305