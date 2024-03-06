藍委質疑中華電信成詐騙幫凶 NCC：調查釐清責任

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（中央社記者蘇思云台北6日電）國民黨立委今天質疑中華電信合作廠商涉詐，疑似有個資外洩一事。NCC表示，後續啟動調查，了解中華電信跟魔方移動的合約關係與門號使用狀況，以釐清責任歸屬。

國民黨立委徐巧芯、黃健豪、葛如鈞今天在立法院召開「涉詐無照公司攬電信業務，中華電信成個資外洩幫凶？」記者會。徐巧芯質疑，中華電信的合作業者魔方移動公司將未實名的手機門號賣給詐騙集團，更利用電信後台漏洞竊取民眾個資，要求相關單位檢討改進。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體關注此案實際狀況。NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，中華電信在境外詐騙電話攔阻跟語音警示上皆全力配合，不會明知有詐騙還合作。立委提的是雲林地檢署起訴案件，不針對刑事偵辦中案件表達意見。

翁柏宗指出，魔方先前是虛擬行動網路經營者（MVNO），屬於二類電信業者，但在2021年2月第950次委員會議，就廢止並註銷魔方移動二類電信的許可執照。如果事件是在魔方移動身為MVNO時發生，責任在魔方身上，魔方後續並未轉軌、身分若是中華電的企業客戶，責任會在中華電身上。

葛如鈞今天也質疑，魔方執照廢止後，竟然還能透過中華電信API介面軟體開通電信門號。翁柏宗指出，這部分需調查釐清雙方責任，另外也會請北區處、中區處去了解個資洩漏問題，平台處後續也會提出此案報告到委員會討論。

翁柏宗強調，NCC今年1月提出「電信事業用戶號碼使用管理辦法」草案，目前正在預告期，目的為強化號碼管理、避免淪為詐騙工具，要求批發轉售號碼的業者要登記為電信事業，相關責任也會更清楚。

NCC官員會後說明，後續先對中華電信做行政訪查，請中華電提供跟魔方的契約內容，了解雙方合作關係，包括合作起訖時間、門號使用狀況等，以釐清責任歸屬。（編輯：林興盟）1130306