3G語音電話6月底停止服務 電信業設立緊急應變小組

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（中央社記者蘇思云台北6日電）三大電信規劃今年6月底關閉3G網路，NCC今天表示，關注業者替換VoLTE手機方案以及如何結合村里長加強宣導等，三大電信也會成立關閉3G網路緊急應變小組，將調整人力支援專案等。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議「電信事業因應3G語音網路關閉用戶權益保障行動方案」（草案）續行討論案，三大電信總經理今天都到NCC說明，此案決議續行審議。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，希望三大電信6月底關閉3G網路，如果個別業者有特殊情況，可以再來申請延後關閉。

電信業者關閉3G網路後，將無法撥打3G語音電話，電信業者規劃透過VoLTE（Voice Over LTE）技術提供服務。翁柏宗表示，主要關注3G網路關閉後的用戶權益、VoLTE手機普及率、偏遠地區高齡族群緊急通訊權益、加強宣導以及防詐面向。

翁柏宗指出，希望業者提出更多具體數據，包括偏遠地區不支持緊急電話的用戶數、6月底VoLTE手機比例、關閉順序時程等規劃。例如，遠傳電信提到偏遠地區不支援緊急電話用戶數有1400多戶，能支援VoLTE手機用戶數達98.1%。

翁柏宗指出，委員會後續關注2大面向，第一，替換VoLTE手機部分，業者能否提供0元或低價手機方案，強化弱勢跟銀髮族換機優惠。第二，偏遠地區需要加強多元宣導，有委員擔心如果透過電話宣導，民眾可能擔心是詐騙電話，看是否有機會結合村里長到府親訪等。

此外，考量3G關閉對民眾影響很大，翁柏宗指出，三大電信會成立關閉3G網路緊急應變小組，業者將調整人力支援專案等，NCC後續也會跟消保處、消費者民間團體及相關部會共同召開會議。（編輯：潘羿菁）1130306