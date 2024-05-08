遠傳超標頻率繳回案過關 NCC：台灣大目前沒消息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北8日電）兩大電信合併案依法須在今年6月底起完成頻率超標改正，遠傳電信已率先改正完成。NCC今天表示，遠傳電信先前已申請繳回28GHz的100MHz，後續也申請營運計畫變更、網路設置計畫變更，目前計畫已審核通過，台灣大目前尚無進一步消息。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）去年許可的兩大電信合併案附款內容，兩大電信合併案都有超標頻譜必須在6月底前繳回，台灣大在1GHz以下頻譜超標10MHz，遠傳電信則是28GHz有超過100MHz，媒體關注目前電信業者申請進度。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，遠傳電信先前已申請繳回28GHz的100MHz，後續也有申請營運計畫變更、網路設置計畫變更，另外先前亞太電信有跟中華電3G語音共用，以及亞太電信有跟中華電信、台哥大偏鄉漫遊等都已經改正。目前台灣大部分尚未有進一步訊息，不過，距離6月底還有一段時間。

媒體關注台灣大後來發起行政訴訟，翁柏宗表示，訴訟還在進行中，不影響6月底改正的期限。

翁柏宗表示，NCC比較關心的是消費者權益，目前觀察電信合併案的用戶申訴量已比較和緩，進入穩定狀態。（編輯：潘羿菁）1130508