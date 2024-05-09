藍委封殺NCC人事同意權 綠：受害的是全體國民

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（中央社記者林敬殷、王承中台北9日電）國民黨立法院黨團7日在程序委員會封殺NCC人事同意權案，NCC表示，若無法運作，恐影響手機審驗販售，遭在野黨批評情勒。民進黨團今天說，這是國民黨劍指新政府，癱瘓NCC，自我閹割立院應履行的職權，受害的是全體國民。

國家通訊傳播委員會（NCC）有4位委員任期7月31日屆滿，行政院依法提名4位新任委員並於4月30日送抵立法院。若立法院未在7月31日前行使人事同意權，4位任期屆滿的NCC委員任期將續任至新任委員產生。

不過，國民黨團已提案修法，刪除延任的條文，並要求提名應依政黨比例。NCC昨天表示，若委員會無法運作，日常有關的業務像是未來iPhone 16手機型式審驗，可能會受到影響，卻遭國民黨立委批評情緒勒索。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、副書記長張嘉郡、國民黨立委黃健豪、翁曉玲、葉元之等人在立法院國民黨團召開記者會，回應NCC的說法。

洪孟楷表示，NCC不要秀下限讓人啼笑皆非，難道NCC只能拿iPhone情勒全民、情勒果粉。提出專業適任、適所適才的NCC委員名單，誰會不給通過，問題在於現在行政院提出的名單，讓外界普遍認為根本不合格，還要立法院幫忙背書，簡直是天方夜譚。

洪孟楷指出，根據NCC組織法規定，NCC的委員會議根本沒有手機認證部分，NCC以錯誤的資訊誤導國人，情勒全民。NCC不是少了幾位委員就無法運作，NCC還有更多優秀公務人員在處理一般監理庶務工作，如果NCC堅持少了幾位委員就無法讓新手機上架，那就坐實了NCC可廢掉的主張。

民進黨團今天在立法院舉行輿情回應記者會，回應國民黨的質疑。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，NCC提名是行政權，立法權是行使人事同意權，國民黨團將NCC提名名單議案排除在議程之外，延宕提名作業，閹割立法院應該履行的權責，這是國民黨劍指新政府，癱瘓NCC。

吳思瑤說，國民黨已提出NCC組織法修法，是國民黨的政治意圖，用政黨提名，將政治黑手伸到NCC。一旦阻撓現在的提名名單，又修了現任委員不得續任的條文，等於一手不讓新任委員通過，另一手又不讓現任委員延任，讓NCC空轉、空耗，NCC每年要處理4到6萬件民生相關業務，受害受累的是全體國民。（編輯：翟思嘉）1130509