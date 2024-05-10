NCC：鏡電視資料已送立院 僅供交委會立委查閱至5/31

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（中央社記者蘇思云台北10日電）立法院交委會鏡電視調閱專案小組限期NCC提供鏡電視案資料。NCC今天表示，資料已送進立法院，今天下午2時起開放交通委員會立委查閱，查閱期限到5月31日止。不過，部分案件進入檢調偵辦程序，涉及偵查範圍的資料未開放查閱。

立法院交通委員會鏡電視調閱專案小組6日表決通過臨時提案，要求NCC在3天內提供鏡電視案相關資料。

NCC官員說明，這次提供的鏡電視資料有5卷，包括鏡電視申設案、資本額變更案、負責人變更案、上架案等立法院關切的案件，也公開過去交給立法院的報告與文書等，以及過去審查議案的處分書、委員會紀錄等。

NCC表示，由於部分案件檢調已經啟動偵查，包括洩密案與瀆職案等，基於偵查不公開原則，檢調偵查範圍資料，並未送入立法院。

NCC說明，鏡電視資料今天下午2時起開放查閱，預計開放期間到5月31日止，只有立法院交通委員會的立委可以查閱，並僅供現場查閱。依照規定，NCC也派人輪流值班，確保文件保管狀況。（編輯：潘羿菁）1130510