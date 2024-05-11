黑莓卡未執行實名制 NCC：有配套可追查入境紀錄

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）媒體抨擊打詐新4法未針對詐騙集團愛用的黑莓卡要求業者執行實名制，國家通訊傳播委員會（NCC）今天發布新聞稿說明，已要求電信事業須就使用高風險國際漫遊服務者，查證有無入境，此規定有助於檢警單位在發生犯罪時，溯源追查。

沒經過實名制的國外漫遊預付卡，俗稱黑莓卡，由於溯源不易，容易成為詐騙集團使用的工具。

媒體報導指出，行政院會9日通過打詐新4法，但對於詐騙集團常用的境外高風險電信事業國際漫遊服務，仍然沒有要求業者執行實名制，恐無法查出真的犯嫌。

NCC說明，詐騙集團多從非公開市場、私下交易方式，取得無使用者資料的黑莓卡從事詐欺犯罪，導致檢調或警察機關追查犯罪源頭不易，為了因應實務上打擊及追查利用電信服務從事詐欺犯罪的需要，NCC已將境外高風險電信事業提供的國際漫遊服務，納入電信防詐措施。

NCC指出，打詐專法草案中，對於國際漫遊服務，已要求台灣電信事業須就使用高風險國際漫遊服務者有無入境，予以查證，如有入境紀錄才能提供國際漫遊服務；對於無入境紀錄者，應由使用者檢據身分證明文件，向電信事業辦理核對及登錄後，才能提供服務。

NCC表示，此規定實施後，對於使用上述國際漫遊服務者，後續如有發生犯罪情事，檢警單位就可從入境紀錄溯源追查；期望建立確認入境制度，可從源頭加強管制，讓使用國際漫遊服務能夠被溯源追查，降低詐欺風險。

NCC補充，管制境外高風險電信事業提供的國際漫遊服務，不是所有國際漫遊服務均會受到管制，而是經NCC會商司法警察機關公告的境外高風險電信事業所提供的全部或部分國際漫遊服務。（編輯：郭無患）1130511