NCC駁回台灣大超標頻率改正展延案 限期6月底完成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北15日電）兩大電信合併案依法須在今年6月底起完成頻率超標改正，台灣大哥大近期跟NCC申請展延附款履行期限。不過NCC今天表示，駁回台灣大展延申請，若7月後繼續使用超標頻率，違反電信管理法最高可罰新台幣500萬元。

依據國家通訊傳播委員會（NCC）去年許可的兩大電信合併案附款內容，兩大電信合併案都有超標頻譜須在今年6月底前改正，台灣大在1GHz以下頻譜超標10MHz，遠傳電信則是28GHz有超過100MHz，遠傳電信日前已改正完成，NCC今天審議台灣大哥大申請展延核准合併處分附款的履行期限討論案，決議駁回。

NCC主任秘書黃文哲表示，台灣大申請展延附款履行期限，但台灣大哥大針對原處分已經在法定救濟期間內提起行政訴訟，因此不適用行政程序法第128條第1項規定申請變更原處分，認為台灣大展延申請於法無據，因此駁回申請。

依照附款內容，業者的超標頻率，可透過自主繳回，或是跟非屬子公司與關係企業等電信事業進行轉讓或交換履行。

若台灣大未在6月底前改正超標頻率，黃文哲指出，有3部分需要檢視，第1，附款不履行，依照行政執行法，每次最高可處30萬元怠金；第2，7月後台灣大如果繼續使用超標頻段發射頻率，依照電信管理法第75條，最高可開罰500萬元；第3，由數位部決定是否違反無線電頻率使用管理辦法等規定。

媒體關注NCC跟台灣大哥大的行政訴訟進度，NCC說明，目前還在準備庭階段，不影響6月底改正期限。

NCC官員說，去年1月18日核准兩大電信合併案，並要求電信業者今年6月底前完成超標頻率改正，台灣大主張網路整併還沒完成，但實際上並未限制網路整併的時間，且遠傳電信已繳回頻率，並變更完成網路設置計畫，呼籲台灣大哥大仍應積極在期限內落實法遵義務。（編輯：潘羿菁）1130515