欠債被黑道凌虐新聞處理不當 壹電視挨罰60萬確定

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（中央社記者劉世怡台北11日電）NCC認為，壹電視新聞台報導男子因欠債遭黑道凌虐內容，呈現方式違反兒少身心健康，裁罰新台幣60萬元。壹電視興訟請求撤銷裁罰，一審判決敗訴，經上訴，二審日前駁回確定。

判決指出，壹電視新聞台於民國109年5月間報導「僅欠3千誆20萬？男遭惡煞輪流棒打！」新聞，因播放被害人遭人持棍棒虐打、倒地求饒發出痛苦哀號等影音畫面，輔以記者口述及字幕等情形，經國家通訊傳播委員會（NCC）以新聞播放犯罪過程以及惡煞施虐手法，有妨害兒童或少年身心健康情形。

NCC於109年12月間作成決議，以違反衛星廣播電視法規定，做出裁處書，開罰60萬元。壹電視公司不服，提起本件行政訴訟。

一審台北高等行政法院認為，新聞播放可見加害人持棍毆打被害人的暴力畫面、被害人遭凌虐慘叫過程十分清晰，配合記者旁白，已營造出暴力、恐怖畫面效果，這些效果並非以馬賽克霧化處理，即可加以掩飾。

此外，壹電視公司主張原處分不分觀眾不適感受的程度輕重，一律冠以妨害兒童或少年身心健康，嚴重限制新聞媒體報導內容與方式，卻欠缺手段與目的之間的實質關聯性，有違比例原則等語，法院則不予採信。

一審提及，言論（新聞）自由保障並非絕對，立法者仍得考量衛星廣播電視的特性而加以限制；衛廣法相關規定，即是立法者鑑於衛星廣播電視無遠弗屆，對於社會具有廣大而深遠影響，如衛廣媒體的節目內容有暴力、血腥、鬼怪驚悚情節，即易令少年及兒童生恐懼、驚嚇、不安、疑惑或不當聯想，甚或進而有模仿的不當行為，將有妨害兒少身心健康情形，即應予以限制。

一審認為，原處分認事用法，核無違誤。壹電視公司訴請撤銷原處分，為無理由，判決敗訴。

案經上訴，二審由最高行政法院審理，日前駁回上訴，全案確定。（編輯：方沛清）1130511