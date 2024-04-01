林之晨拋「兩大一中」論述 台灣大再孵2金雞

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（中央社記者江明晏台北1日電）台灣大哥大總經理林之晨4年前即預言，台灣電信業會由5家變3家。如今他認為，比起三分天下，未來會是「兩大一中，各自表述」，甚至是「一新兩舊」；除了momo電商，台灣大孵育的兩隻「大金雞」也逐漸成形。

4年前台灣5G剛開台，林之晨接受中央社專訪時曾表示，「10年後，如果台灣只剩下3家業者，大家也不要太意外」；如今這個局面比預期更快發生，國內電信業今年整併完成，確定重回三雄局面。

對於自己當初「神預言」，林之晨近日再度接受中央社專訪表示，「從電信產業原理來看，必須發生併購，不只台灣，國際上也有很多案例」。他援引馬斯克（Elon Musk）信奉的第一性原理（First Principle）說明，認為「在4G時代達不到經濟規模的業者，更不可能在投資金額更龐大的5G時代達到」。

根據財測顯示，台灣大合併台灣之星後，今年營收將增加12%至14%，首度突破新台幣2000億元大關，緊追產業龍頭中華電信，3家業者的行動用戶數也都在近千萬戶的伯仲之間。

電信三雄「兩大一中」 林之晨：找不同賽道對手

電信產業未來看似「三分天下」，中華電高層頻頻公開重申「一大兩中」格局，強調必定站穩龍頭地位，隔空宣示主權的意味濃厚。林之晨表示，「這象徵電信產業往後的競爭程度會更大」；若要描繪未來電信產業發展走勢，他認為，將是「兩大一中，各自表述」，甚至是「一新兩舊」。

林之晨進一步說明，從年營收的角度來看，中華電、台灣大都在2000億元規模，正是所謂的「兩大一中」；台灣大與台灣之星併購後3年內，估計稅息前折舊攤銷前利潤（EBIDTA）共可增加180億元，期許未來獲利、股價表現上，都會更接近中華電信。

何謂「一新兩舊」，他指出，因為台灣大轉型後，非電信營收已達6成，是全球電信轉型之最；而中華電、遠傳仍以電信收入為主，「從營收角度而言，台灣大已不是電信公司，應該要尋找發展同樣事業的賽道和對手」。

不過，台灣大6成營收來自轉投資子公司電商momo的貢獻，而富邦媒（momo)已是上市公司，外界質疑兩者在投資市場似乎是「重複的存在」。

林之晨回應，台灣大集團中，電信及電商其實正在發揮「1加1大於2」的經營綜效，目前資本市場尚未反映，台灣大會持續努力展現加乘效果，並孵育更多新科技服務事業，有朝一日成為像是momo一樣的「大金雞」，甚至讓電商對台灣大的營收貢獻，重新降至20%至40%的健康水位。

台灣大再孵金雞 林之晨欽點兩大潛力事業

林之晨具備創投背景，台灣大近幾年與Appworks合作密切，許多大放異彩的新創團隊，都有台灣大領投的身影。各界都很好奇，哪些事業有長成「大金雞」的潛力。

「現在的USPACE，就像早期的momo」，林之晨首先欽點以「共享車位」起家的台灣新創團隊USPACE，台灣大2022年領投2億元，取得1/3股權，USPACE已在日本、泰國拓點，未來幾年也有IPO計畫；台灣大也擴大車聯網布局，盼再先行布局新的典範轉移，並與USPACE結合發揮綜效。

再者，他也看好台灣大的遊戲事業，林之晨說明，去年第4季遊戲事業整體營收年增達2.5倍，規模已超過百萬戶。

「Z世代族群使用網路有一半的時間都在玩遊戲，遊戲很可能是未來取得食衣住行育樂的方式」，他認為，這就與元宇宙的想像不謀而合，台灣大也希望在這樣時代來臨前，取得關鍵領先地位。

除了上述「有控制權」的強連結投資事業，林之晨說，台灣大也有許多「還在約會、熟悉階段」的弱連結轉投資。例如，台灣大投資和momo策略相似的越南電商平Tiki，以及布局AI與雲端服務的供應商Cloudmile「萬里雲」，未來都希望加深合作關係。

而投資KKCompany是戰略性選擇，林之晨指出，音樂OTT市場進入白熱化競爭，台灣大旗下Mymusic決定「打不過、就加入」，未來將攜手與KKBOX一起打國際盃。

AI「幻覺」5年都難解決 最後一哩靠人類把關

面對生成式AI浪潮大爆發，林之晨表示，台灣大在產品端，已透過AI技術研發安心call、反詐戰警等防堵詐騙的科技工具，並導入金融與電商產業，同時推出「反詐戰警」個人版，可幫助用戶過濾詐騙電話、簡訊、網站等，顯示AI商機已有高潛力的變現能力。

另一方面，台灣大內部也透過AI檢視各項業務流程問題，成果斐然。林之晨分享，「去年31項專案，每月共計節省78.87個人力」，許多事業部都因為導入AI，效能大幅提升。例如台灣大客服在每通電話後，改用AI撰寫談話紀錄，逾千名客服都可節省30%的時間；軟體工程師也發現利用AI撰寫程式，生產效率可提升2至3倍。

林之晨看好，台灣大哥大未來將加速在產品端與內部運作導入AI協作，可帶動業務高速成長的飛輪效應。

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但他坦言，AI仍有其瓶頸與問題，例如讓人難以分辨真假的「AI幻覺」，可能5到10年都不會解決，「最後一哩路還是要人類完成，但透過AI，人類可以專注在更高價值的事情」。

針對市場擔憂AI模型生成的輸出資料，將醞釀重大資安危機，林之晨則認為，AI浪潮無可避免，資安是企業共同面對的問題，台灣大會做好相關資安解決方案，將危機化為商機。（編輯：張良知）1130401