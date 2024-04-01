台灣大5年成績單自評79分 林之晨：加速推進東南亞

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（中央社記者江明晏台北1日電）5年前，林之晨接掌台灣大哥大，被譽為史上最年輕的電信總經理，成功帶動營運寫下「逆轉勝」；但當年喊出「10年放大10倍市值」的目標，就像一張還沒寫完的考卷，如今距離下課鐘響，時間只剩一半。

「我只給自己打79分」，林之晨接受中央社專訪，談到上任台灣大哥大總經理5年的「成績單」，只打算幫自己打一個不高不低的分數。

攤開台灣大哥大財報，2023年營收和2018年相比，5年來成長幅度高達54%；去年11月在併購台灣之星前，稅息前折舊攤銷前利潤（EBIDTA）更寫下4年新高，行動服務營收也反超遠傳電信，寫下逆轉勝戰功。

但他坦言，「對自己的期望其實更高，想打造台灣大成為區域等級的科技電信集團，獲利、市值都要再進一步成長」。

5年心境轉變 林之晨務實推進事業

2024年4月1日，恰好是林之晨接任台灣大哥大總經理滿5週年。在中央社團隊專訪這一天，行程幾乎天天滿檔的林之晨，分秒不差地準時現身，5年來，身上穿的西裝從沒變過，但言談間已透露，心境有很大的轉變。

頂著創投好手的背景及光環，林之晨5年前被董事長蔡明忠欽點接棒總經理，盼為台灣大引進新創DNA。一時之間，鎂光燈聚焦、放大鏡檢視，掌聲與質疑在市場上並存。

當時，他比喻自己是外星人，要駕駛台灣大這個「無敵鐵金剛」，也變成不停吸收新知的「海綿寶寶」，學習電信專業與產業潛規則；而經歷去年的「球賽風波」後，林之晨變得低調、沉潛。他自認，「我現在就是一個務實的事業推進者」。

林之晨表示，過去他是知名部落客出身，很習慣在媒體上創造話題、博取聲量。而當時電信產業也面臨轉型低谷，他的角色是提供希望、引領大家「望梅止渴」；如今台灣大取得「逆轉勝」的成績，「現在水源找到了，他與團隊更重要的是如何讓整個公司轉速更快」。

台灣大重啟東南亞布局 輸出亮眼科技案例

上任之初，林之晨擘劃遠大藍圖`，以「10年市值放大10倍，達到千億美元規模」的目標最為吸睛。數字之驚人還讓蔡明忠反問他「你確定要那麼狂？」而拓展東南亞市場，正是台灣大市值與規模放大的關鍵。

林之晨表示，團隊正在大力重啟東南亞布局，洽談各種合作機會，盼追上因3年疫情而延宕、停擺的進度。

他進一步解釋，台灣大希望以台灣為先行市場，發展成功的科技事業，可輸出到東南亞擴大規模。目前台灣大轉投資的USpace已在曼谷加深拓點，版圖也延伸到東北亞的日本市場，經營跨境電商的91APP也展開東南亞布局。

除此之外，經歷半年努力，台灣大跨境結盟也有指標性成果出爐。台灣大偕同泰國AIS、菲律賓Globe、香港HKT、澳大利亞Optus、新加坡Singtel、印尼Telkomsel等電信業者，共組全球第一個「電信跨境獎勵聯盟」，預計2024年底正式上線。

林之晨指出，7家電信計劃成立7家「旅遊特色館」，當旅客前往例如新加坡、泰國、澳大利亞等地旅遊時，都可以透過平台跨國累計積分，以點數兌換當地伴手禮、觀光景點門票、電信服務、機場接送等多項服務。

國外電信客戶來台灣，可透過台灣大獎勵平台輕鬆購買伴手禮與旅遊票券，「等於在各國打通旅遊、消費、電信等界線」，在與各個市場數一、數二的電信商建立合作基礎後，許多應用將會更快開花結果。

林之晨自掏千萬重金 贊助年輕人勇於創業

至於現在最大挑戰為何，林之晨直指，台灣社會和科技產業所面臨的結構性問題，是「台灣人才供需失衡，質跟量的供給都非常不足」。

他表示，台灣教育體系和業界需求脫鉤已久，「連台大都有一半以上學生覺得自己唸錯科系」，導致科技公司想大力發展事業時，就發現產品經理、產品開發、數據人才都難以取得，造成底層成長動力難以加速。

林之晨於公於私花費許多力氣培養人才，台灣大去年與AppWorks合作推出不限科系、保障就業「iOS工程師培訓計畫」，吸引廚師、生技人員等經培訓後轉職，成為台灣大資訊群員工，今年也參與數位發展部「T大使企業專班」錄取實習生，展開AI、資安兩大領域IT人才培訓，協助「唸錯科系」的年輕人擁有轉業的技能與機會。

去年2月，林之晨提出Jamie's Gap Year Program，自掏腰包贊助入選的大學生每人新台幣100萬元，且不需歸還，條件是「如果你有休學創業的夢想」。去年共有11人獲得贊助，讓他們「閃閃發亮」的創業念頭提前實現。

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其中，讓林之晨印象深刻的案例，是一位本來在倫敦求學的20歲年輕人，因壓力大引發憂鬱症，卻發現學校心理諮商預約要排到3到6個月以後，於是他萌生創業想法，希望開發出能實踐心理諮商方法論的AI聊天機器人。

獲得林之晨贊助的第一桶金後，這名學生休學回到台灣創業，不到1年就開發完成，數十位正在試用的同學都覺得成效良好，「相當期待他們未來10到20年的表現」。林之晨表示，今年還會持續這個計畫，希望收件狀況一樣熱絡，「只要財務能負荷，就會一直做下去」。（編輯：張良知）1130401