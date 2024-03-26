台灣大明年電費支出估增10% 林之晨：痛苦但必經之路

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（中央社記者江明晏台北26日電）電價4月上漲，台灣大哥大總經理林之晨預估，今年電價支出將年增5%左右，明年將再增加10%左右，他坦言「雖是痛苦過程，也是必須要走的一段路」，台灣大去年使用再生能源已達3600萬度，電價調漲將加速企業採用再生能源。

台電虧損狀況嚴峻，經濟部電價費率審議會決議，4月起電價平均調幅約11%，產業用電部分，考量不同產業經營狀況，112下半年用電量正成長產業調幅為14%，用電量持平或衰退未達10%產業調幅為12%，衰退10%以上產業調幅為7%。

針對電價上漲，林之晨接受中央社記者專訪表示，由於電價上漲影響不是全年度，估計今年電價支出將比去年度最多增加5%；台灣大去年使用再生能源已達3600萬度，今年還會再提升，由於再生能源不受電價影響，因此電價上漲，不會對台灣大造成很大的影響。

他進一步表示，台灣大明年度電價支出可能最多增加10%，但他認為，電價還會再繼續漲，因為用電成本和價格還是不成比例，這也會加速企業採用再生能源，讓再生能源成為一個高CP值的選擇。

林之晨坦言，對企業而言，雖然電價上漲是一個痛苦的過程，但如果全人類的目標是要盡快達成淨零碳排，「也是個不得已必須要走的一段路」。

至於電費上漲的成本，是否會透過調漲電信月租費轉嫁給消費者，林之晨認為，假設一年電價支出增加2億元，對旗下近千萬用戶而言，就是每年增加20元，月租費只是反映1.6元左右的價格，對台灣大來說是一個可以吸收的狀態，因此不會有調漲計畫；但如果電價一直漲下去，長期則必須另作考量。

此外，台灣大也積極替千萬用戶爭取低軌衛星服務，針對市場傳出台灣大將引進Starlink的Direct to Cell服務，林之晨表示，一直在跟各個衛星業者聯繫，與各業者合作都有其機會及限制，會透過開放心態跟所有業者討論，時間成熟後會對外公告。

他說，引進衛星通訊服務是希望減少山難狀況發生，或是補足海上緊急救難的需求，國人很喜歡挑戰登山，但百岳很難建設基地台，如果有衛星直連是好的服務，更可以增進網路韌性，台灣大希望在這方面有所推進。（編輯：張良知）1130326