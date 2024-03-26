消基會憂電價漲運輸房租揚 籲凍漲或補貼醫院電費

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）4月起將全面調漲電價，消基會今天表示，約逾1340萬戶家庭受影響，以及日前才取消掛號費上限，公共運輸、房租等也將蠢動，呼籲凍漲或補貼醫療院所電費，讓民眾安心就醫。

消費者文教基金會發布新聞指出，4月全面漲電價消息甫出，鐵路火車、高速鐵路、公車、捷運等公共運輸紛紛表示將評估運輸費用漲價事宜，甚至連房屋租金都要漲電費，且衛生福利部日前才取消掛號費上限，形同同意掛號費漲價，呼籲凍漲或補貼醫療院所電費，讓民眾安心就醫。

台灣電價全球數一數二低，加上國際燃料價格仍居高不下，台灣電力公司財務虧損擴大，經濟部決定調漲電價。消基會說，不僅工業用電將大幅調升，一般民生用電、小商家、低壓用電也將全面調漲，包括長期凍漲的用電330度以下也納入，因為適用調幅5%拉高至每月用電700度以下，每月用電701度至1000度估計漲幅7%，1001度以上預估調升10%，共約逾1340萬戶家庭受影響。（編輯：陳政偉）1130326