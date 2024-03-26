藍白提案凍漲電價 列入29日立院院會議程

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（中央社記者王承中、蘇龍麒台北26日電）國民黨團、民眾黨團今天分別在立法院程序委員會中提案，建請立法院會決議，停止調漲電價。程序委員會經表決，通過國民黨團、民眾黨團提案，列入29日院會議程。

立法院程序委員會今天開會，決定29日立法院會議程，國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團在會中，分別提案增列討論事項，建請院會做成決議，停止調漲電價。

國民黨團提案指出，為避免物價因電價調漲，民生痛苦指數飆升，因此反對台電公司調漲電價，建請院會做成決議：立即停止調漲電價，並要求行政院責成相關部會即刻檢討現行能源政策，並提出因應對策與配套措施，以兼顧人民生計、維持供電穩定及台電公司的正常營運。

國民黨立委黃仁代表國民黨團在程序委員會發言，希望增列討論事項，他宣讀提案內容表示，為避免物價、電價調漲，反對台電公司調漲電價，建請院會做成決議，立即停止電價上漲。黃仁強調，國民黨團並要求行政院即刻檢討現行能源政策，提出因應對策與配套措施，以維持供電穩定與台電正常營運。

民眾黨立委林國成也代表民眾黨團在程序委員會發言，建請院會做成決議，要求經濟部針對台灣整體能源政策、電價費率結構及台電相關各項支出及樽節措施，向立法院經濟委員會提出全面檢討報告，且經立法院經濟委員會審議通過前，電價全面緩漲。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁則透過辦公室發布新聞稿表示，樂見與民眾黨在重大民生議題上一起合作監督民進黨政府，並已經研擬提出電業法第49條條文修正草案，要求「經濟部電價費率審議會」之決議須經立法院同意後方可實施。

傅崐萁說明，電價調整將嚴重影響全國消費者物價指數及全民可支配所得，其決定權應由代表人民之立法院決議，並非由少數人所訂定。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄在程序委員會發言提到，立法院2015年通過電價公式，設置了電價審議委員會，電價審議委員會評估各種因素來調整電價。莊瑞雄解釋，電價審議委員會審議須考量維繫國計民生，但目前台電累計虧損超過新台幣3800億元，這次電價調整已經細緻化，也按照立法院的決議，讓農漁學校社福團體凍漲。

最後，黃仁與林國成的提案，在程序委員會中經表決，均以10人贊成、8人反對，贊成者多數通過，列入29日院會議程。

另外，程序委員會也通過，4月2日將邀請審計部審計長列席報告民國111年度中央政府總決算審核報告、中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告、中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別決算審核報告等案，審核經過並備諮詢。（編輯：張若瑤）1130326