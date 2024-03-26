是否凍漲醫療院所電價 陳建仁：會做精細盤點

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（中央社記者王承中、林敬殷台北26日電）電價4月起平均調漲11%，醫療團體呼籲凍漲醫療院所電價。行政院長陳建仁今天表示，電價的調整如何影響醫院的營運，這部分要了解醫療院所的電費，占所有經營的百分比是多少，會再做精細的盤點。

電價4月起平均調漲11%，醫療團體疾呼凍漲醫療院所電價。衛福部次長王必勝日前表示，將邀醫界了解實際影響，並與行政院討論是否有政策調整空間，或另找財源研議補助方案。

立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委廖偉翔指出，台大醫院院長吳明賢稱現在醫療本業的利潤只剩下1%，而現在政府還要調漲電費。

列席備詢的陳建仁表示，電價的調整如何影響醫院的營運，還需要評估電費所占得百分比是多少。對於醫界所提出來的意見，政府都會檢討。

廖偉翔指出，醫院急診、加護病房、一般病房的空調也是不能中斷的，難不成因為電價調漲，就要關掉？陳建仁表示，當然不會，也不應該。

廖偉翔指出，現在台灣醫院協會、醫師公會全國聯合會、護理師護士公會全國聯合會、私立醫療院所協會、醫務管理學會等醫療團體，聯合發出聲明，籲請政府不要調漲醫療院所的電價，行政院是否答應，能否在29日答覆。

陳建仁表示，這部分要了解醫療院所的電費，占所有經營的百分比是多少，例如調漲電價對台北捷運的成本只影響1%，醫院的部分，會再做精細的盤點。

對於醫界呼籲凍漲醫療院所電價，衛福部長薛瑞元今天列席備詢前受訪時表示，衛福部已將建議呈給行政院，行政院會做通盤的檢討及規劃。（編輯：蘇龍麒）1130326