王世堅肯定陳建仁未拉幫結派 送聖經當離別禮物

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（中央社記者王揚宇台北26日電）民進黨立委王世堅今天在施政總質詢時，肯定行政院長陳建仁的作為，沒有拉幫結派，也說這是陳建仁最後一天在立法院備詢，因此他要送上聖經當離別禮物，祝陳建仁珍重再見。

立法院今天繼續進行施政總質詢，王世堅剛站上質詢台便不斷咳嗽，會議主席、立法院長韓國瑜請議事人員把拿熱茶給王世堅。王世堅質詢到一半仍繼續咳嗽，他詢問韓國瑜可不可以喝水，韓國瑜回應「沒有問題，請」。

王世堅質詢時，關注社子島開發案，希望政府盡快審核通過。陳建仁說，內政部與台北市政府還在做進一步的溝通，社子島居民值得大家跟他們一起努力，讓社子島盡早開發，這對社子島居民才是最好的幫忙。

王世堅也問到，台北市推動捷運北環段、東環段及南環段，但這3年來受到工料大幅上漲及疫情關係，這3條線的經費差額還有約新台幣440億元，希望中央能補助。

陳建仁說，關於這3個捷運環線的經費因為物價上漲，如果是不可歸責理由而上漲的部分，會按照中央與地方應該要分攤的部分一起分擔，如果是中央應該要補的部分一定會全力補足。

由於陳建仁曾受訪提到，這個內閣會全力以赴到5月19日，與下任內閣能無縫接軌。今天是施政總質詢的最後一天，引發各界關注，王世堅在質詢時間還剩11秒時，向韓國瑜請求時間暫停，說明他對陳建仁的看法。

王世堅表示，這次是陳建仁在立法院最後一天的備詢，他很肯定陳建仁的作為，也肯定陳建仁在行政團隊中沒有拉幫結派、沒有向特定政治勢力低頭，因此他要送上聖經當離別禮物，並外加「珍重再見」這4個字。

質詢時間結束後，陳建仁走下備詢台，到議場中間接受王世堅送的聖經，2人也握手合影留念。（編輯：蘇龍麒）1130326