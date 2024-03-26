立委憂長照基金財源 陳建仁指118年前都夠

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（中央社記者林敬殷台北26日電）長照預算年年大幅成長，立委憂心財源是否足夠，行政院長陳建仁今天表示，會量入為出，政府估計到民國118年還不會不足，當然也要認真增加收入，審慎控制支出。

立法院今天繼續進行施政總質詢。民進黨立委劉建國質詢時，對於長照服務發展基金的財源是否足夠，有所疑慮。

他表示，長照基金已經7年沒有檢討，若加上總統當選人賴清德在競選時提出長照3.0政策，包括住宿式服務機構補助方案要增加新台幣40億元、重度失能者新增居家或社區晚間到宅照顧，建立24小時重度失能者服務，也需要幾十億元，明年長照預算就可能會破千億元。

劉建國說，根據衛福部提供的數據，實際決算數比支出預算多，其差距在近3年是以100%，甚至是200%在成長，而113年支出預算編列828億元，收入推估是436億元，誤差將近300億元，若以此類推，不到5年，目前1000多億元的長照基金就會不足。

對此，衛福部長薛瑞元指出，支出的預算是根據收入預算編列，收入預算是由財政部給的資料，像是房地合一稅、遺產稅等，都是比較不確定，通常會低估，所以在年度結算，實際收入通常比原本收入預算高很多，去年後來結餘算起來，目前累積到1500億元基金結餘。

陳建仁表示，在收入部分，包括贈與稅、菸稅、房地合一稅等，是浮動的。政府在講收入，財政部都會比較保守，實際上會比較多，支出部分會以量入為出的方式，賴清德所提的長照政見，政府都有估計，到了118年預算都還不會像立委講的那樣，當然要認真增加收入，支出一定要很審慎來控制。

劉建國表示，但是這些稅都算是機會稅，沒有穩定性，房地合一稅在這幾年打房可能會比較高，到後年或許就會急遽下降，建議政府要有應變措施，讓收入來源更確定。

薛瑞元表示，長照3.0要做的也是蠻多的，但現在投入在資源布建的成本已經少了，因為差不多該蓋的硬體設施都蓋好了，這是跟劉建國所提的差距所在。（編輯：翟思嘉）1130326