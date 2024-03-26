立委促加速再生醫療立法 陳建仁盼520前送立院審議

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（中央社記者林敬殷台北26日電）全球再生醫療產業蓬勃發展，立委今天詢問行政院長陳建仁對再生醫療法案的態度及進度。陳建仁表示，立法院在上會期沒通過，他很失望，已請政務委員加速審查，最起碼這1、2個月送立院審議，當然很期待520前能送到立法院。

立法院今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委邱議瑩質詢時表示，八仙塵暴後，她投入再生醫療細胞免疫療法的法案研究，迄今將近10個年頭，世界再生醫療技術蓬勃發展，各國也於前幾年陸續通過法規，規範再生醫療技術，台灣因為沒有規範再生醫療的法規，使得台灣生技業者不管在研發或國際合作上，受到許多限制。

邱議瑩表示，雖然現在有「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，但現在每一個案子，審查時間要3個月到6個月不等，且還是case by case，同一個案在A醫院通過審查，若要到B醫院要做的時候，要重新送件審查，她不知道有多少癌症病人可以等這麼久的時間。

邱議瑩更指出，衛福部要求從事再生醫療人員必須接受教育訓練課程，2018年有2099人參加，去年卻只剩下494人參加，不是因為不關心，而是因為法令沒過，很多業者轉為地下化，造成無法可管、無法可罰，政府無法取締，更沒有辦法嚴格審查廠商細胞製成合不合法，及符不符合衛福部GMP的規定。

陳建仁指出，衛福部把版本送到行政院後，已請政委加速審查，最起碼在這1、2個月內送出行政院，當然很期待520前能送到立法院。

邱議瑩則說，她希望520前就能通過，很多癌症的病患及病友都殷切期盼新的療法合法上市，希望法案儘速通過。（編輯：林興盟）1130326