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立委建議盤點醫療院所智慧電表安裝 陳建仁應允

2024/3/26 18:57
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（中央社記者林敬殷台北26日電）民進黨立委邱議瑩今天建議衛福部盤點沒有安裝智慧電表的醫療院所，政府跨部會合作，讓醫療院所安裝智慧電表能早日普及；行政院長陳建仁說，盤點應該不會太困難，會請衛福部跟經濟部跨部會進行。

邱議瑩今天在立法院質詢時表示，政府宣布4月1日起電價調漲，經濟部建議用電較多的麵包店，可改用時間電價，但經濟部及台電沒有告訴民眾，要用時間電價必須先安裝智慧電表。

她說，據台電網站資料顯示，智慧電表是逐年分批布建，不能主動申請，除非是用電大戶，或是住家有再生能源併網才可以，所以很多人現在無法申請智慧電表。

邱議瑩表示，很多部立醫院有安裝智慧電表，但也有很多沒有安裝，包括三軍總醫院沒有安裝智慧電表，就無法申請時間電價，沒辦法有更多的節電措施，造成電價調漲後，對醫療院所造成沉重負擔。

邱議瑩說，建議衛福部先盤點沒有安裝智慧電表的醫療院所，責成台電要求跨部會合作，讓醫療院所安裝智慧電表早日普及。

陳建仁表示，他會請衛福部跟經濟部一起努力，盤點應該不是太困難，經濟部有檔案，醫院也有名單，兩份資料比對後就可以知道，他會要求跨部會來做這件事。（編輯：謝佳珍）1130326

#邱議瑩
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