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馬辦：陳建仁言論是台獨主張 台灣不是國家

2024/3/27 12:13
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（中央社記者劉冠廷台北27日電）行政院長陳建仁表示，若有機會希望前總統馬英九能在中國國家主席習近平面前，主張台灣是主權獨立的國家、捍衛自由民主。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天說，陳建仁的言論是台獨主張，違反中華民國憲法。台灣不是國家，屬於中國（中華民國）的一部分。

馬英九4月1日到11日將率青年學子，赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，也將訪問中山大學、北京大學。國民黨立委賴士葆指2次「馬習會」機率非常高。陳建仁說，若有機會希望馬英九能在習近平面前主張台灣是主權獨立的國家、捍衛自由民主。

蕭旭岑今天透過新聞稿指出，去年馬英九訪陸，陳建仁也裝模作樣的做差不多的呼籲，但當馬英九在大陸真情流露談中華民國，陳建仁則裝沒看見，這次又講了奇奇怪怪的「台獨」言論，低估台灣人的智商，他認為不須理會。

蕭旭岑強調，民進黨不敢修憲，只敢用違憲的言論混淆視聽例如台灣是主權獨立的國家，這長期而言對國家是不利的，也誤導了民眾。中華民國憲法是「一中憲法」，也有「統一」前言；陳建仁喊出台獨言論，這些都違反中華民國憲法，也分裂國家認同與撕裂台灣。

蕭旭岑表示，馬英九絕無可能幫民進黨和陳建仁傳達台獨主張，當前台灣最大危機，就是民進黨不遵守中華民國憲法，嘴巴講維持現狀，卻暗地裡走台獨路線，又不敢光明正大修憲，這癥結不解決，台灣會一直亂下去。（編輯：蘇志宗、蘇龍麒）1130327

#陳建仁
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