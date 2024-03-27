陳建仁：政府推動工具機業智慧化 強化價值鏈

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）行政院長陳建仁今天上午表示，台灣工具機產業在全球供應鏈市場占有重要地位，政府藉由產業跨域合作，推動工具機業發展客製化與智慧化功能，建置智慧節能高效生產線，強化工具機產業價值鏈與附加價值。

2024台灣國際工具機展（TMTS 2024）今天起至31日在台北南港展覽館登場，陳建仁、總統府秘書長林佳龍、外貿協會董事長黃志芳、立法院副院長江啟臣等受邀出席致詞。

陳建仁表示，工具機產業在台灣經濟發展中扮演舉足輕重角色，多數廠家位於台灣中部地區，供應鏈的「群聚效應」，不僅能因應需求品項彈性設計與製造，也能快速回應特殊需求。

陳建仁指出，近年來機械產業大力推動智慧製造和精密加工，讓台灣工具機業者在面對電動車、半導體等新興應用產業時，具備更佳的生產適應力、更快速機動設計變更能力，讓世界看見台灣工具機的實力和韌性。

陳建仁說，近年全球經貿局勢變動大，加上俄羅斯與烏克蘭戰爭、以色列和哈瑪斯衝突的影響，使得整體產業經營不易，不過台灣在艱困環境下，表現依然非常傑出，目前台灣工具機位居全球第5大出口國及第7大生產國，在全球工具機供應鏈市場占有重要地位。

陳建仁表示，面對近期地緣政治和通膨影響，總統蔡英文提出「智慧國家方案（2021-2025）」，推動整體數位轉型、提升數位國力，包括人工智慧（AI）、物聯網、擴增實境/虛擬實境（AR/VR）等，希望台灣產業以這些創新技術作為經濟成長的驅動力，提早掌握全球供應鏈的重組先機。

陳建仁指出，台灣為了接軌淨零碳排的國際共識，陸續制定氣候變遷因應法、公布「淨零排放路徑綱要計畫」、成立台灣碳權交易所，環境部在兩週前也召開首屆碳費費率審議會。

陳建仁表示，以工具機產業來說，政府藉由產業跨域合作，推動工具機搭載國產控制器與周邊設施，發展客製化與智慧化功能，並在終端應用場域，例如汽機車、手工具、水五金等，建置智慧節能高效生產線，藉此強化工具機產業價值鏈與附加價值。

陳建仁說，工具機公會積極響應政府「低碳化」、「以大帶小」政策，帶領18家供應鏈廠商一同減碳，預計整體可以降低183萬度用電、減碳達1052公噸。

陳建仁指出，政府有責任制定完善的對應政策，核心關鍵也必須要有熟悉產業的專家提供寶貴經驗，工具機公會就是政府最有力、也最不可或缺的夥伴。

陳建仁表示，總統當選人、副總統賴清德宣布開啟上任前的「產業傾聽交流」行程，首站舉辦半導體產業座談，展現積極了解需求、掌握脈動和長久守護產業的決心。陳建仁說，政府一定會繼續當企業最強而有力的後盾，給予最大的支持。

林佳龍致詞指出，面對中國強勢競爭，政府將持續協助工具機產業整合、擴大規模，具備全球競爭力，並從產業、資金及人才等3大面向來推動產業發展。

林佳龍表示，未來政府銜接總統當選人賴清德的「五大信賴產業」，並且能夠組成「台灣領航新雁行艦隊」，展望世界。（編輯：蘇志宗）1130327