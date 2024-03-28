馬辦：馬英九堅持中華民國主權 主張台獨才是叛國

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（中央社記者劉冠廷台北28日電）前總統馬英九4月1日將訪問中國大陸，律師賴中強認為，若馬英九附和中國對台擁有主權，應法辦這種叛國行為。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天說，馬英九一定會堅持中華民國主權，主張台灣共和國、主張台獨的，才是叛國罪。

蕭旭岑日前稱「台灣不是國家，屬於中國（中華民國）的一部分」，話題持續延燒。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，台灣與中國互不隸屬，在台灣沒有人能夠認同馬辦的說法，馬英九到底是哪一國的總統。

蕭旭岑下午透過新聞稿指出，「我們國家的名稱是中華民國」，行政院長陳建仁與民進黨立委說台灣是獨立的國家，是不折不扣的台獨言論，違反中華民國憲法，美國、日本也不會同意，陳建仁和民進黨立委是否知道自己在說什麼。

蕭旭岑呼籲陳建仁與民進黨立委，如果認為「台灣是獨立的國家」，請趕快修憲正名，並把從中華民國政府領的薪水都繳回，不要一邊領中華民國的薪水，一邊大喊台獨。

媒體報導，經濟民主連合智庫召集人、律師賴中強指馬英九恐涉「叛國罪」，蕭旭岑表示，馬英九一定會堅持中華民國的主權，因為中華民國就是中國，台灣與大陸都屬於中國，也就是中華民國，哪裡有什麼叛國罪，請問賴中強是主張「台灣共和國」嗎，主張台灣共和國、主張台獨，才是叛國罪。（編輯：謝佳珍、黃國倫）1130328