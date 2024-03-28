綠質疑馬英九是哪國總統 藍委力挺馬和平之旅

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（中央社記者王揚宇、王承中台北28日電）前總統馬英九辦公室稱「台灣不是國家，屬於中國（中華民國）的一部分」的說法，持續延燒。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，台灣與中國互不隸屬，在台灣沒有人能夠認同馬辦的說法，馬英九到底是哪一國的總統。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、副書記長羅智強、徐巧芯，以及國民黨立委羅廷瑋在立法院召開記者會，支持馬英九的和平之旅，如果有「馬習二會」也正向看待，相信馬英九會捍衛全民權益，以人民福祉為優先考量。

行政院長陳建仁曾表示，若有機會，希望馬英九能在中國國家主席習近平面前，主張台灣是主權獨立的國家、捍衛自由民主。馬英九基金會執行長蕭旭岑27日說，陳建仁的言論是台獨主張，違反中華民國憲法。台灣不是國家，屬於中國（中華民國）的一部分。

對於馬辦稱台灣不是國家，吳思瑤今天在立法院受訪指出，在台灣沒有人能夠認同馬辦的說法，台灣如果不是一個國家，馬英九到底是哪一國的總統。

吳思瑤說，馬英九4月1日將赴中國訪問，他為了要促成二次「馬習會」，想再次強化其個人歷史定位，一再拋出這種傷害台灣人情感、無視政治事實的發言，而當國際友人不斷在國際上為台灣發聲，用各種方法強化台灣在民主同盟國的重要地位，只有國民黨在幫中國的腔、扯台灣的後腿。

媒體詢問，對於有學者稱馬英九若附和中國對台主權說，應法辦叛國。吳思瑤說，尊重學者的觀點，但大家要嚴肅看待的是，「馬習會」選擇時機大有問題，因為對台灣內部而言，是520政權要交接的敏感關鍵時期，對外則是南海局勢不斷加溫，奉勸馬英九訪中不要傳達錯誤訊息。

民進黨立委林宜瑾透過新聞稿提到，之前總統大選期間，馬英九稱要相信習近平，就已嚇得國民黨不敢邀請他出席選前之夜，這次馬辦居然公開主張台灣不是國家，國民黨如果要切割的話就請快。

民進黨立委陳冠廷在媒體群組發文指出，他要嚴正譴責馬辦的說法，也遺憾馬英九不斷唱和習近平。

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對此，洪孟楷指出，負責任的執政黨，必須為中華民國找出最有利的兩岸關係，如今民進黨緩和緊張兩岸關係的對策，到底在哪裡。馬英九的和平之旅就是為中華民國的長久和平盡一份心力，值得給予肯定，民進黨將兩岸關係搞到空前緊張，還對馬英九此趟大陸行冷嘲熱諷，真的大可不必。

洪孟楷表示，前國家元首在為中華民國和平努力，難道執政的民進黨吝於祝福和尊重，還要跟主流民意作對？呼籲民進黨不要繼續在兩岸關係上搧風點火。（編輯：翟思嘉）1130328