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馬英九4/1訪中是否有馬習二會 夏立言：見老朋友人之常情

2024/3/27 15:05（3/27 15:53 更新）
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前總統馬英九（左）2015年在新加坡與中共總書記習近（右）會面。（中央社檔案照片）
前總統馬英九（左）2015年在新加坡與中共總書記習近（右）會面。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北27日電）前總統馬英九4月1日將赴中國大陸訪問，外界關心是否會與中共總書記習近平進行「馬習二會」，國民黨副主席夏立言今天表示，馬英九這次到北京，若能再見老朋友，是人之常情，他也樂觀看待。

馬英九將於4月1日至11日，率領青年學子，赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，由於馬英九此行將造訪北京，外界關注馬英九與習近平是否會繼2015年新加坡「馬習會」後，再度見面。

國民黨今天下午召開中常會，黨主席朱立倫請假缺席，由夏立言代為主持，夏立言在致詞時表示，國民黨一向支持兩岸交流、合作，促進台海和平穩定，非常樂見兩岸有各式各樣的交流活動。

夏立言說明，馬英九現在雖然沒有黨職，但在兩岸情勢緊張之時率團赴大陸出訪，他給予高度肯定，也希望這次訪問，能有助於兩岸的和平與穩定，同時也預祝馬英九此行平安順利。

夏立言指出，馬英九擔任總統任內，曾在2015年11月7日，和習近平在新加坡舉行平等、尊嚴、交流的「馬習會」，這次馬英九如果到北京去，能夠再見老朋友，他覺得是人之常情，也樂觀看待。

此外，夏立言也提到，馬英九此次在329青年節之際，率領年輕人出訪，有歷史傳承的象徵意義，有助於兩岸交流、溝通，增進彼此了解。（編輯：翟思嘉、張若瑤）1130327

#習近平
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#馬英九
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