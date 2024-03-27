是否有馬習二會？ 國台辦：會做好來訪活動安排
2024/3/27 11:31（3/27 11:56 更新）
（中央社記者呂佳蓉北京27日電）對於前總統馬英九這次訪問中國大陸，是否會與中共總書記習近平會面？中國大陸國台辦發言人陳斌華表示，會妥善做好「馬英九先生」來訪的活動安排。
陳斌華今天在國台辦例行記者會上做上述表示。
陳斌華指出，中國大陸方面會妥善做好「馬英九先生」來訪的活動安排。
他說，「我們歡迎馬英九先生率團來訪，願意提供必要協助，也預祝馬英九先生此行一切順利。」
至於如果有第二次「馬習會」，這其中釋放的訊息為何？陳斌華則回應，「目前我沒有可以提供的信息（訊息）」。
有媒體進一步詢問，這次馬英九會與大陸哪些官方人士會面，以及此交流參訪是否會常態化？
陳斌華仍回應，「馬英九先生」來訪，大家都非常關注，會妥善做好「馬先生」此行的相關活動安排。
他說，兩岸同胞是一家人，自然應該多來往、常走動，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上，歡迎台灣各政黨團體和各界人士常來大陸參訪交流，共同推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞。（編輯：吳柏緯）1130327
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