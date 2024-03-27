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陸委會：恢復兩岸人員往來需要雙方創造條件

2024/3/27 18:36
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（中央社記者李雅雯台北27日電）中國大陸國台辦今天聲稱，目前兩岸人員往來情況極不正常，原因在於台灣設定大陸民間赴台交流限制。陸委會回應，恢復兩岸人員往來及交流，需要雙方相互配合及創造條件。

大陸委員會（陸委會）今天下午透過書面指出，政府未阻止兩岸正常交流活動，恢復兩岸人員往來及交流，需要兩岸雙方相互配合及創造條件。期盼大陸採取積極作為，儘早放寬大陸民眾來台，循序恢復兩岸人員健康有序交流。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人陳斌華今天上午於例行記者會上宣稱，「目前兩岸人員往來情況是極不正常的，原因在台灣方面」。

陳斌華聲稱，「『民進黨當局』迄今沒有解除對大陸民間赴台交流的禁限，極少數的赴台交流必須通過台灣方面的所謂專案申請；也沒有解除對台灣民眾來大陸團隊遊的禁令」。

陳斌華又說，將繼續致力於推動恢復兩岸人員往來正常化、兩岸各領域交流合作常態化，「『民進黨當局』應當正視兩岸同胞加強交流的願望，儘快撤除各種人為障礙，停止以任何形式阻擋和打壓兩岸人員往來和交流」。

中國大陸目前對於大陸居民赴台灣自由行與團體旅遊皆為未開放狀態。

中國大陸於2019年7月31日以「鑑於當前兩岸關係」為由，公告2019年8月1日起暫停大陸居民赴台灣自由行。中國大陸文化和旅遊部辦公廳去年8月10日公布第3批旅行社恢復出境團隊旅遊業務國家名單，包括美國、日本、韓國、澳洲等國家，名單未列入台灣。（編輯：邱國強）1130327

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