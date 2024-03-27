更多編輯台推薦新聞：
台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼
政治

台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼

獨家／台灣世展會終止家庭寄養服務 開辦33年安置無數兒少
生活

獨家／台灣世展會終止家庭寄養服務 開辦33年安置無數兒少

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬
生活

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬

29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證
運動

29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寶林茶室疑食品中毒案又1不治 累計2死
首頁 / 兩岸

金門士官仍遭滯留 國台辦：核實情況後妥善處理

2024/3/27 12:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京27日電）對於金門釣客落海，胡姓軍人尚未送返，中國大陸國台辦今天表示，正在核實相關情況，並會依法依規、合情合理作出安排，也會考慮家屬的心願。

胡姓士官及40歲吳姓釣客17日乘波特船出海釣魚失聯，漂到中國泉州圍頭海域被中國海警尋獲；吳姓釣客已返家。

國台辦先前發布新聞稿，指胡姓男子為台灣軍方現役人員，未如實說明身分，且「編造虛假職業信息（訊息）有意隱瞞」，有關部門需進一步核實了解相關情況。

國台辦發言人陳斌華今天在例行記者會上表示，「有關部門正在進一步核實瞭解相關情況，待情況核實後會對相關人員作出妥善的處理」。

對於有媒體進一步詢問，大陸是否可能會透過送返金門海釣人員向台灣方面交涉與施壓？以及該胡姓軍人的家屬感到非常擔憂。

陳斌華則回應，「我們會依法依規、合情合理對這名人員作出妥善處理，也會充分考慮其家屬的心願。」

陸軍金門防衛指揮部4月將在金門本島、烈嶼、猛虎嶼、后嶼等地進行地面武器對海實彈射擊。有軍方人士強調，此為例行性常態訓練射擊，沒有針對性。

對此，陳斌華回應，密切關注台軍在金門的動向，「如其挑釁滋事，膽敢輕舉妄動，必遭失敗」。

他說，究竟是「例行性」的訓練，還是有「針對性」的挑釁，「民進黨當局」心裡比誰都清楚。金門鄉親親歷和平與戰爭的轉換，愈加珍視和平、反對戰爭，他們已經在「開砲」與「建橋」中作出了正確選擇。（編輯：唐佩君）1130327

#中國海警
#金門縣
#國台辦
#金門
#陳斌華
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.20