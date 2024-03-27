金門士官仍遭滯留 國台辦：核實情況後妥善處理

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（中央社記者呂佳蓉北京27日電）對於金門釣客落海，胡姓軍人尚未送返，中國大陸國台辦今天表示，正在核實相關情況，並會依法依規、合情合理作出安排，也會考慮家屬的心願。

胡姓士官及40歲吳姓釣客17日乘波特船出海釣魚失聯，漂到中國泉州圍頭海域被中國海警尋獲；吳姓釣客已返家。

國台辦先前發布新聞稿，指胡姓男子為台灣軍方現役人員，未如實說明身分，且「編造虛假職業信息（訊息）有意隱瞞」，有關部門需進一步核實了解相關情況。

國台辦發言人陳斌華今天在例行記者會上表示，「有關部門正在進一步核實瞭解相關情況，待情況核實後會對相關人員作出妥善的處理」。

對於有媒體進一步詢問，大陸是否可能會透過送返金門海釣人員向台灣方面交涉與施壓？以及該胡姓軍人的家屬感到非常擔憂。

陳斌華則回應，「我們會依法依規、合情合理對這名人員作出妥善處理，也會充分考慮其家屬的心願。」

陸軍金門防衛指揮部4月將在金門本島、烈嶼、猛虎嶼、后嶼等地進行地面武器對海實彈射擊。有軍方人士強調，此為例行性常態訓練射擊，沒有針對性。

對此，陳斌華回應，密切關注台軍在金門的動向，「如其挑釁滋事，膽敢輕舉妄動，必遭失敗」。

他說，究竟是「例行性」的訓練，還是有「針對性」的挑釁，「民進黨當局」心裡比誰都清楚。金門鄉親親歷和平與戰爭的轉換，愈加珍視和平、反對戰爭，他們已經在「開砲」與「建橋」中作出了正確選擇。（編輯：唐佩君）1130327