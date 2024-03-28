中國政府工作報告沒提和平統一 軍方重申是基本方針

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（中央社記者張淑伶上海28日電）中國國防部發言人吳謙今天重申，「和平統一，一國兩制」是涉台政策的基本方針，但宣稱「台獨分裂活動越猖獗，和平解決的可能性就越消減」。

中國國防部28日下午舉行例行記者會，再有媒體問起今年「政府工作報告」涉台部分沒有提「和平統一」一事，其微信公眾號「國防部發布」特別以雙語呈現此問答。

有記者說，今年「政府工作報告」中涉台部分，強調「堅定不移推進祖國統一大業」，沒有提「和平統一」。有分析認為報告簡化對台內容陳述，並不代表大陸會減少對台行動，大陸未來勢必「做的會比說的多」。請發言人對此評論。

吳謙說，「『和平統一，一國兩制』是我們解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式」。願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不允許台灣從祖國分裂出去。

他並強調，「體現一個中國原則的九二共識」是維護台海和平穩定的定海神針。

他說，在「打獨促統」方面，解放軍始終以行動說話，始終是「堅決而專業」的。他正告民進黨政府：「台獨分裂活動越猖獗，和平解決的可能性就越消減」。

他聲稱，中國人民解放軍持續練兵備戰，將以堅如磐石的意志和強大能力，堅決捍衛國家主權和領土完整。

在此之前，中國官方對此已多次表態。中國國台辦發言人陳斌華13日重申，「和平統一，一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。

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他說，「願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動」。

今年「兩會」期間，政府工作報告涉台部分引發議論後，中共總書記習近平6日出席全國政協14屆二次會議的民革、科技、環境資源界別委員聯組會時提及兩岸，聲稱要「壯大反獨促統力量」，共同推進中國「和平統一」進程，為中國大陸的兩岸政策定調。（編輯：陳鎧妤）1130328